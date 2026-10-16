América pierde a uno de sus atacantes para la visita en contra de León

El brasileño no podrá hacer el viaje al Bajío para la Fecha 12 del Apertura 2026

América estará incompleto para visitar a León este sábado 17 de octubre, pues Raphael Veiga causa baja del equipo por decisión de Guillermo Almada, ya que ha decidido no arriesgarlo por un golpe que sufrió en uno de los entrenamientos del club a mitad de semana.

Esta ausencia significa algo importante para el entrenador uruguayo, pues Veiga ha sido de sus titulares inamovibles a lo largo de todo el torneo, por lo que tendrá que resolver en el once inicial con la presencia de algún otro miembro del plantel.

América no tendrá equipo completo

Las Águilas del América no contarán con Raphael Veiga en la visita de la Jornada 12 a León en el Nou Camp, por lo que viajarán con un elemento menos de los titulares que habitualmente elige Guillermo Almada; sin embargo, tanto en el terreno de juego, como en la convocatoria, esto le permitirá al estratega de los emplumados elegir a un futbolista diferente.

La información de Carlos Rodrigo Hernández apunta a que no hay una lesión grave en Veiga, pero Almada ha decidido no arriesgarlo luego de que sufriera un golpe en un entrenamiento de la semana, considerando además que vendrá una fecha doble, y podría ocuparlo para los partidos consecuentes a la décimo segunda jornada.

Raphael Veiga con América | IMAGO7

Quien apunta a ser el elegido para suplir la ausencia de Veiga es Carlos Álvarez, el jugador español que llegó para el Apertura 2026 como refuerzo procedente del Levante y que, solamente ha tenido actividad en tres duelos de Liga MX como el Clásico ante Chivas y los partidos ante Necaxa y Monterrey.

América visita a León con el objetivo de mantener su dominio

El América afrontará una complicada visita al León con la intención de extender su dominio sobre los Esmeraldas. El conjunto azulcrema buscará imponer condiciones como visitante y confirmar la superioridad que ha mostrado en los enfrentamientos recientes entre ambas instituciones, en un duelo que representa una nueva prueba para sus aspiraciones en el futbol mexicano.

Además de la importancia de sumar tres puntos, el encuentro tendrá un ingrediente especial por la rivalidad deportiva entre ambos equipos. León intentará aprovechar su condición de local para frenar al América y responder ante su afición, mientras que las Águilas buscarán hacer valer su jerarquía y mantener la tendencia favorable en sus enfrentamientos directos.

Victoria del América sobre León en el Clausura 2026 | IMAGO7