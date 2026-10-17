América suma una baja más para enfrentar al León; Ramón Juárez, Borja y Veiga no estarán disponibles por estas razones

Once titular de América en el Clásico Joven ante Cruz Azul | Imago7

Las Águilas no contarán con estas figuras para la Jornada 12

En las últimas horas se ha dado a conocer que Ramón Juárez no podrá ser parte de la partido en la plantilla del América para enfrentar al León en la Jornada 12 del Apertura 2026 debido a problemas físicos.

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De acuerdo a información de Gibrán Araige, el defensor Azulcrema no estará disponible debido a que tuvo molestias físicas y determinaron no arriesgarlo, es por ello que tampoco hizo el viaje.

Ramón Juárez celebrando gol de América ante Rayados en Leagues Cup | MEXSPORT

Estas son las situaciones de las bajas del América

Con esta baja se ha confirmado tres ausencias para el América. La primera fue Miguel Borja quien fue expulsado frente a Monterrey luego de una dura plancha sobre Carlos Salcedo en la pasada fecha.

Al cierre del encuentro en el Estadio Banorte, un centro raso llegó al área y el Colibrí no dudó en ir a disputar el balón, pero el ímpetu del colombiano le costó irse a las regaderas y con ello estar suspendido para este partido.

Miguel Borja, jugador del América, en festejo de gol tras anotación en el Clásico Nacional, ante Chivas | MEXSPORT

EL segundo fue Raphael Veiga quien causó baja del equipo por decisión de Guillermo Almada, ya que ha decidido no arriesgarlo por un golpe que sufrió en uno de los entrenamientos del club recientemente.

Información revelada por Carlos Rodrigo Hernández apunta a que no hay una lesión grave en Veiga, pero Almada ha decidido no arriesgarlo luego de que sufriera un golpe en un entrenamiento de la semana.

Raphael Veiga llega a un partido de América en el Estadio Banorte | Imago7

¿Cuál es el historial del América visitando al León?

Desde 2020, el América mantiene una hegemonía sobre los Esmeraldas ya que registra seis victorias, seis empates y solamente dos derrotas ante León en partidos de Liga MX, y en esta ocasión buscan extender la buena racha.