La Fiera recibe a las Águilas en el Nou Camp para la décimo segunda fecha del campeonato de liga

El líder del Apertura 2026, América, visita este sábado a León en un duelo para seguir en la cima de la competencia; sin embargo, el conjunto de los 'Panzas Verdes' no es sencillo, pues por el momento se encuentran en el quinto lugar. Para ver este partido, se deberán sintonizar las señales de Fox, ya sea su canal en televisión (502 en Izzi y Sky, 301 en Megacable y 526 en Totalplay), o en su aplicación Fox One.

Las Águilas cuentan con la baja de Raphael Veiga, quien ha sido uno de los pilares en la titularidad de Guillermo Almada a lo largo de la temporada; sin embargo, fuera de esa baja, no se tiene contemplada una más que afecte directamente a la oncena titular de Almada, solamente Carlos Álvarez apunta a ser el titular en este duelo.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Este sin duda podría ser el partidazo de la Jornada 12, pues por un lado se encuentra América como el líder de la competencia, sumando un total de 21 puntos y solamente un partido perdido, mientras que León tiene tres puntos menos y se encuentra en el quinto peldaño de la clasificación general.

Ambas escuadras tienen el mismo historial dentro del rango de los más recientes tres partidos, pues las Águilas empataron ante Chivas en el Clásico Nacional como locales, le ganaron a Necaxa como visitantes y volvieron a empatar a un gol en casa ante Rayados, por lo que su visita a casa de La Fiera presumiría de una posible nueva victoria.

León vs América en el Clausura 2026 | IMAGO7

En cuanto a los del Bajío, vienen de empatar en contra de Querétaro a un gol en La Corregidora, vencieron a los Bravos de Juárez en casa 2-1 y después volvieron a empatar a un gol, pero en contra de Puebla otra vez como visitantes. Esto deja un historial en el que, dentro de los últimos tres partidos de cada uno, sus victorias llegaron en la calidad en la que se enfrentarán este sábado, León como local y América como visitante.

¿Dónde ver el juego de La Fiera vs las Águilas?

Fecha : Sábado 17 de octubre

Sede : Estadio Nou Camp

Horario : 7:00 PM (tiempo del centro de México)

Dónde ver: Fox (502 en Izzi y Sky, 301 en Megacable y 526 en Totalplay), Fox One