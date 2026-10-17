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León vs América EN VIVO: resultado, goles y estadísticas
Actualizado a 14:03 - 17 de octubre de 2026
El líder del Apertura 2026 expone su liderato en la jauría de La Fiera
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¿Por dónde ver EN VIVO el León vs América?
Para ver este partido, se deberán sintonizar las señales de Fox, ya sea su canal en televisión (502 en Izzi y Sky, 301 en Megacable y 526 en Totalplay), o en su aplicación Fox One.
América, visita este sábado a León en un duelo para seguir en la cima de la competencia; sin embargo, el conjunto de los 'Panzas Verdes' no es sencillo, pues por el momento se encuentran en el quinto lugar.
Almada contará con la baja de Raphael Veiga, quien ha sido uno de los pilares en la titularidad de Guillermo Almada a lo largo de la temporada; sin embargo, fuera de esa baja, no se tiene contemplada una más que afecte directamente a la oncena titular de Almada, solamente Carlos Álvarez apunta a ser el titular en este duelo.
Por su parte, León tiene tres puntos menos y se encuentra en el quinto peldaño de la clasificación general. Ambas escuadras tienen el mismo historial dentro del rango de los más recientes tres partidos.
Las Águilas empataron ante Chivas en el Clásico Nacional como locales, le ganaron a Necaxa como visitantes y volvieron a empatar a un gol en casa ante Rayados. los del Bajío, vienen de empatar en contra de Querétaro a un gol en La Corregidora, vencieron a los Bravos de Juárez en casa 2-1 y después volvieron a empatar a un gol, pero en contra de Puebla otra vez como visitantes.