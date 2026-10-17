León vs América EN VIVO: resultado, goles y estadísticas

América, visita este sábado a León en un duelo para seguir en la cima de la competencia; sin embargo, el conjunto de los 'Panzas Verdes' no es sencillo, pues por el momento se encuentran en el quinto lugar.

Almada contará con la baja de Raphael Veiga, quien ha sido uno de los pilares en la titularidad de Guillermo Almada a lo largo de la temporada; sin embargo, fuera de esa baja, no se tiene contemplada una más que afecte directamente a la oncena titular de Almada, solamente Carlos Álvarez apunta a ser el titular en este duelo.

Por su parte, León tiene tres puntos menos y se encuentra en el quinto peldaño de la clasificación general. Ambas escuadras tienen el mismo historial dentro del rango de los más recientes tres partidos.