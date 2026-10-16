El técnico mexicano seguirá al mando de los Esmeraldas hasta finales de 2027

Se mantiene el proyecto de los Panzas Verdes de León. Luego de un arranque prometedor en el Apertura 2026 y buenos resultados dentro del terreno de juego, el equipo decidió mantener al estratega mexicano y exfutbolista Javier Gandolfi como entrenador, después de conseguir que el conjunto volviera a ser competitivo. Por ello, su contrato, que estaba previsto que finalizara al cierre del presente año, será extendido hasta diciembre de 2027.

Gandolfi hasta 2027

Luego de un par de años de incertidumbre, desfile de entrenadores y jugadores, todo parece indicar que los directivos de los Esmeraldas finalmente han encontrado en Javier Gandolfi a un técnico capaz de llevar un proyecto estable, pues hicieron oficial su renovación por los siguientes dos torneos y lo que resta del Apertura 2026, certamen en el que actualmente marchan como el quinto mejor equipo del campeonato.

Jesús Martínez y Javier Gandolfi, presidente y director técnico de León en la Leagues Cup | MEXSPORT

A través de sus redes sociales, el Club León anunció a sus seguidores que el actual entrenador fue renovado y será el encargado de liderar el nuevo proyecto del equipo, el cual tendrá una duración de poco más de un año. La Fiera publicó un video en el que se hace una recopilación de sus instalaciones en blanco y negro, para cerrar con la leyenda «'Javier Gandolfi renovado'. En las imágenes, el técnico aparece disfrazado del icónico personaje de ficción Gandalf el Gris, de la trilogía de El Señor de los Anillos, debido a la similitud entre sus nombres.

¿Final? No, este no es el final, solo es el inicio de otra dura jornada, a veces el destino es otro camino. Entiendo tus dudas, comprendo el dolor que nos ha causado el tiempo, pero el coraje lo encontramos en los lugares menos esperados, desde donde sale el sol, hasta oriente y poniente. Espera mi llegada, llámame Gandolf", se narra en el video.

Javier Gandolfi, entrenador de Léon | IMAGO7

Con 10 fechas disputadas, la Fiera ocupa el quinto lugar de la tabla general, con 18 unidades, conseguidas gracias a un total de cinco triunfos, tres empates y tres derrotas. Además, se encuentra a solo tres puntos del líder actual, el América, equipo al que enfrentará en el duelo correspondiente a la Jornada 12.

¿cómo le ha ido a Gandolfi con León?

El estratega mexicano tomó las riendas de los Panzas Verdes el 20 de marzo de 2026, tras la salida de Ignacio Ambriz. Desde su llegada hasta octubre de 2026, Gandolfi suma 22 partidos oficiales, en los que ha conseguido 14 victorias, dos empates y seis derrotas, con un rendimiento positivo del 66.67 % de efectividad.

El siguiente reto del estratega será detener a las Águilas del América de Guillermo Almada, que, además de llegar como líderes, se mantienen invictas ante León desde 2020. Su antecedente más reciente fue una victoria azulcrema por 3-2 en el Clausura 2026.