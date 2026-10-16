El Guadalajara recibe a la escuadra felina en la cancha del Estadio Akron en un duelo crucial de la Jornada 12 del Apertura 2026

El Apertura 2026 de la Liga MX ingresa a su recta decisiva y la Jornada 12 presenta uno de los enfrentamientos más electrizantes de la fase regular este sábado 17 de octubre a las 17:07 (hora centro de México) por las pantallas de Prime Video. Las Chivas Rayadas del Guadalajara vuelven a casa para medirse ante los Tigres de la UANL, en lo que promete ser un choque lleno de intensidad y alta presión táctica. Ambos planteles necesitan sumar tres puntos de forma urgente para consolidar su camino rumbo a la Liguilla, lo que convierte este duelo en una cita imperdible para la afición.

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¿Cómo llegan Guadalajara y Tigres al choque del fin de semana?

El Rebaño Sagrado se ubica en la cuarta posición tabla con 19 unidades; no obstante, los dirigidos por Gabriel Milito buscan sacudirse una racha de tres cotejos sin conocer la victoria, luego de concretar una igualdad 1-1 frente al Atlas en la última edición del Clásico Tapatío.

Miguel Tapias con Chivas en juego contra Tigres | IMAGO7

Por su parte, el cuadro regiomontano ha comenzado a escalar posiciones tras registrar dos triunfos de manera consecutiva. Con 13 puntos en el casillero y situados en el peldaño 13, los universitarios viajan a territorio jalisciense con la firme intención de asaltar el feudo rojiblanco y confirmar que están listos para pelear los puestos de clasificación directa.

¿En qué canal ver en vivo y en directo el Chivas vs. Tigres?

Para este encuentro correspondiente a la fecha 12 del torneo mexicano, la señal en vivo para el territorio nacional no irá por televisión abierta ni de paga. La transmisión del partido estará disponible de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video, señal oficial encargada de llevar los partidos como local del conjunto tapatío.

Juan Brunetta entre los históricos de Tigres | IMAGO7

Ficha técnica