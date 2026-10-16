Sam Rivera, productor ejecutivo de GamePlay, adelantó que habrá nuevos contenidos relacionados con el futbol mexicano

La alianza entre EA Sports y la Liga MX buscará ampliar su presencia dentro del videojuego con nuevas activaciones y contenidos para los aficionados. Así lo señaló Sam Rivera, productor ejecutivo de GamePlay, quien adelantó que el trabajo entre ambas partes continuará, aunque todavía existen novedades que no pueden hacerse públicas.

“Vamos a seguir haciendo más activaciones, van a venir nuevos vanity kits en el futuro que ya estarán escuchando”, explicó Rivera al hablar sobre los planes relacionados con el futbol mexicano.

Actualmente, los jugadores pueden encontrar equipos, futbolistas y uniformes oficiales de la Liga MX en distintos modos de juego, como Carrera, Patada inicial y Ultimate Team. La incorporación de estos elementos permite a los usuarios disfrutar del futbol mexicano dentro de la experiencia de EA Sports.

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Sin embargo, uno de los temas que permanece sin una respuesta concreta es la posible inclusión de los estadios de la Liga MX y así lo confirmó Sam Rivera quien comentó que aún no se tiene determinado cuándo podrían estar disponibles los estadios de la Liga MX.

“Lo relacionado a los estadios del futbol mexicano, dependen de la gente de Marketing, ahora nosotros trabajamos más en nuevas tecnologías a la hora de atacar y defender al hacerlo más manual”, comentó Rivera.

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EA Sports escuchará a los aficionados

Rivera también destacó que la compañía continuará tomando en cuenta los comentarios de la comunidad para identificar qué otros contenidos desean los usuarios.

“Vamos a seguir escuchando el feedback también de la comunidad para ver qué más quieren, qué más nos piden y seguir trabajando para eso en el futuro”, comentó.