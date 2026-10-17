El América encabeza el ranking mundial de los clubes mexicanos más elegidos en el videojuego, seguidas por Chivas y Cruz Azul

El regreso del futbol mexicano a los videojuegos empieza a dejar sus primeros resultados. El América es el equipo de la Liga MX más utilizado en EA SPORTS FC 27 a nivel mundial, de acuerdo con el ranking revelado por Samuel Rivera, productor ejecutivo de gameplay de Electronic Arts. Guadalajara y Cruz Azul completan el podio de los clubes nacionales más elegidos por los usuarios.

Top 10 de los equipos más usados en EA SPORTS FC 27 | CAPTURA DE PANTALLA

La clasificación también refleja la presencia de otros equipos importantes del balompié mexicano, como Rayados de Monterrey, Tigres y Pumas, que aparecen entre los seis primeros lugares. La información se dio a conocer en el marco del regreso de la Liga MX a la franquicia de EA Sports, después de varios años de ausencia tras no salir desde el FIFA 22.

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¿Cuáles son los 10 equipos de Liga MX más utilizados en FC 27?

El América ocupa el primer puesto del listado, por delante de Chivas, su acérrimo rival, que se encuentra en la segunda posición. Cruz Azul aparece en el tercer lugar, mientras que Monterrey y Tigres se ubican en el cuarto y quinto peldaño, respectivamente.

Pumas es sexto, seguido por Toluca en la séptima posición. Xolos de Tijuana aparece en el octavo lugar, Atlas ocupa el noveno y Santos Laguna completa el Top 10 de los equipos mexicanos más utilizados en el videojuego.

Liga MX regresa a EA Sports FC 27 con varias sorpresas | CAPTURA DE PANTALLA

Este es el ranking completo:

Club América

Chivas de Guadalajara

Cruz Azul

Rayados de Monterrey

Tigres UANL

Pumas UNAM

Toluca

Xolos de Tijuana

Atlas

Santos Laguna