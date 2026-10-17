Dónde ver Toluca vs San Luis: Canales y horario de transmisión de la J12 de la Liga MX

Los Mexiquenses buscan acechar el liderato del América ante los potosinos

Toluca recibirá al Atlético San Luis con la intención de mantenerse entre los protagonistas del campeonato y podrás enterarte de todas las acciones este 17 de octubre en punto de las 19:00hrs, tiempo del centro de México, a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

¿Cómo llegan?

Los Mexiquenses ocupan el tercer puesto de la tabla general con 20 puntos después de 11 partidos disputados. Su balance es de seis victorias, dos empates y tres derrotas, acompañado de 25 goles anotados y 15 recibidos.

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El antecedente inmediato de Toluca fue una derrota por 3-2 ante Tigres, un resultado que frenó su intento de sumar en una de las plazas más complicadas del torneo.

Pese a conseguir dos anotaciones, el conjunto escarlata no logró evitar que los regiomontanos marcaran la diferencia. Por ello, regresar al Estadio Nemesio Díez representa una oportunidad para corregir errores y volver a la senda del triunfo ante su afición.

Federico Viñas tras anotar con Toluca vs Tigres | MEXSPORT

Por su parte, el Atlético de San Luis llega ubicado en la decimoquinta posición con 12 unidades. Después de 11 jornadas, registra tres triunfos, tres empates y cinco derrotas, con 15 goles a favor y 20 en contra.

La diferencia de ocho puntos respecto a Toluca evidencia el camino que todavía debe recorrer el cuadro potosino para acercarse a la zona alta, por lo que sumar en esta visita podría representar un impulso importante para sus aspiraciones.

El panorama tampoco es sencillo para los visitantes, que vienen de perder 2-1 frente a Santos Laguna. Ese tropiezo aumentó la necesidad de encontrar una respuesta inmediata, especialmente en un compromiso donde tendrán que enfrentarse a una de las ofensivas más productivas del campeonato.

Jugadores de Atlético San Luis en celebración en la Liga MX | IMAGO 7

Los antecedentes

En los cinco duelos de Liga MX previos considerados, los mexiquenses sumaron cuatro victorias y un empate, sin conocer la derrota. Entre esos resultados sobresale el contundente 5-1 conseguido en abril de 2024, además de un triunfo por 3-1 en territorio potosino durante agosto del mismo año. Sin embargo, el antecedente más reciente entre ambos equipos terminó con un empate 1-1 el 12 de abril de 2026.

Toluca se perfila como el máximo candidato a ser campeón según Statiskicks | Imago7

Fecha: 17 de octubre

Hora: 19:00hrs

Estadio: Nemesio Diez