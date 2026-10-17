Toluca recibirá al Atlético San Luis con la intención de mantenerse entre los protagonistas del campeonato y podrás enterarte de todas las acciones este 17 de octubre en punto de las 19:00hrs, tiempo del centro de México, a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

¿Cómo llegan?

Los Mexiquenses ocupan el tercer puesto de la tabla general con 20 puntos después de 11 partidos disputados. Su balance es de seis victorias, dos empates y tres derrotas, acompañado de 25 goles anotados y 15 recibidos.

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El antecedente inmediato de Toluca fue una derrota por 3-2 ante Tigres, un resultado que frenó su intento de sumar en una de las plazas más complicadas del torneo.

Pese a conseguir dos anotaciones, el conjunto escarlata no logró evitar que los regiomontanos marcaran la diferencia. Por ello, regresar al Estadio Nemesio Díez representa una oportunidad para corregir errores y volver a la senda del triunfo ante su afición.

Federico Viñas tras anotar con Toluca vs Tigres | MEXSPORT

Por su parte, el Atlético de San Luis llega ubicado en la decimoquinta posición con 12 unidades. Después de 11 jornadas, registra tres triunfos, tres empates y cinco derrotas, con 15 goles a favor y 20 en contra.

La diferencia de ocho puntos respecto a Toluca evidencia el camino que todavía debe recorrer el cuadro potosino para acercarse a la zona alta, por lo que sumar en esta visita podría representar un impulso importante para sus aspiraciones.

El panorama tampoco es sencillo para los visitantes, que vienen de perder 2-1 frente a Santos Laguna. Ese tropiezo aumentó la necesidad de encontrar una respuesta inmediata, especialmente en un compromiso donde tendrán que enfrentarse a una de las ofensivas más productivas del campeonato.

Jugadores de Atlético San Luis en celebración en la Liga MX | IMAGO 7

Los antecedentes

En los cinco duelos de Liga MX previos considerados, los mexiquenses sumaron cuatro victorias y un empate, sin conocer la derrota. Entre esos resultados sobresale el contundente 5-1 conseguido en abril de 2024, además de un triunfo por 3-1 en territorio potosino durante agosto del mismo año. Sin embargo, el antecedente más reciente entre ambos equipos terminó con un empate 1-1 el 12 de abril de 2026.

Toluca se perfila como el máximo candidato a ser campeón según Statiskicks | Imago7

Fecha: 17 de octubre

Hora: 19:00hrs

Estadio: Nemesio Diez

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium