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Toluca vs San Luis EN VIVO: resultado, goles y estadísticas
Actualizado a 14:36 - 17 de octubre de 2026
El más reciente bicampeón de la Liga MX vuelve al Nemesio Diez
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Podrás enterarte de todas las acciones este 17 de octubre en punto de las 19:00hrs, tiempo del centro de México, a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium.
Toluca ocupa el tercer puesto de la tabla general con 20 puntos después de 11 partidos disputados. Su balance es de seis victorias, dos empates y tres derrotas, acompañado de 25 goles anotados y 15 recibidos.
El antecedente más reciente del Toluca fue una derrota por 3-2 ante Tigres, un resultado que frenó su intento de sumar en una de las plazas más complicadas del torneo.
Mientras tanto, el Atlético de San Luis llega ubicado en la decimoquinta posición con 12 unidades. Después de 11 jornadas, registra tres triunfos, tres empates y cinco derrotas, con 15 goles a favor y 20 en contra.
La diferencia de ocho puntos respecto a Toluca evidencia el camino que todavía debe recorrer el cuadro potosino para acercarse a la zona alta, por lo que sumar en esta visita podría representar un gran plataforma de impulso en la clasificación