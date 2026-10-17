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Toluca vs San Luis EN VIVO: resultado, goles y estadísticas

Toluca vs San Luis EN VIVO: resultado, goles y estadísticas
Ramiro Pérez Vásquez
14:32 - 17 de octubre de 2026

Actualizado a 14:36 - 17 de octubre de 2026

El más reciente bicampeón de la Liga MX vuelve al Nemesio Diez

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¿En dónde se jugará el partido?

Estadio Nemesio Diez | MexSport

Toluca ocupa el tercer puesto de la tabla general con 20 puntos después de 11 partidos disputados. Su balance es de seis victorias, dos empates y tres derrotas, acompañado de 25 goles anotados y 15 recibidos.

El antecedente más reciente del Toluca fue una derrota por 3-2 ante Tigres, un resultado que frenó su intento de sumar en una de las plazas más complicadas del torneo.

Mientras tanto, el Atlético de San Luis llega ubicado en la decimoquinta posición con 12 unidades. Después de 11 jornadas, registra tres triunfos, tres empates y cinco derrotas, con 15 goles a favor y 20 en contra.

La diferencia de ocho puntos respecto a Toluca evidencia el camino que todavía debe recorrer el cuadro potosino para acercarse a la zona alta, por lo que sumar en esta visita podría representar un gran plataforma de impulso en la clasificación