Toluca vs San Luis EN VIVO: resultado, goles y estadísticas

Toluca ocupa el tercer puesto de la tabla general con 20 puntos después de 11 partidos disputados. Su balance es de seis victorias, dos empates y tres derrotas, acompañado de 25 goles anotados y 15 recibidos.

El antecedente más reciente del Toluca fue una derrota por 3-2 ante Tigres, un resultado que frenó su intento de sumar en una de las plazas más complicadas del torneo.

Mientras tanto, el Atlético de San Luis llega ubicado en la decimoquinta posición con 12 unidades. Después de 11 jornadas, registra tres triunfos, tres empates y cinco derrotas, con 15 goles a favor y 20 en contra.