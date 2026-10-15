El canterano de Toluca vio minutos ante Mjällby en el arranque de la competencia internacional

Anwar Hernández, defensa mexicano formado en las fuerzas básicas del Toluca, disputó oficialmente la Fase de liga de la UEFA Conference League con el Inter Club d'Escaldes de Andorra, equipo que comenzó su participación en el torneo europeo con una derrota frente al Mjällby de Suecia.

Podría interesarte Futbol Anwar Hernández, el canterano de Toluca que jugará la Conference League

El zaguero capitalino tuvo actividad como titular y disputó los 90 minutos del juego, en el que el conjunto andorrano buscó competir ante un rival que aprovechó sus oportunidades durante la segunda mitad para asegurar la victoria por marcador de 2-0.

La participación de Hernández representa un nuevo paso en su trayectoria profesional, luego de recorrer distintas categorías del futbol mexicano y continuar su carrera en el extranjero. El defensa llegó al futbol andorrano a principios de 2024, cuando se incorporó al Ranger’s, club en el que comenzó su adaptación a una competencia diferente antes de dar el salto al Inter Club d’Escaldes.

Anwar Hernández, jugador del Club d'Escaldes | @Dany_OrtegaF

Ahora, el mexicano tiene la oportunidad de disputar partidos frente a equipos de diferentes países europeos en una competición organizada por la UEFA, mientras busca consolidarse como una pieza importante en la defensa de su equipo.

Durante la primera mitad del encuentro, Anwar Hernández saltó al terreno de juego para manejar la zaga defensiva junto al capitán del Inter Club d’Escaldes, Alex Sanchez, pero ambos tuvieron un par de equivocaciones que terminaron constando al derrota.

Inter Club d’Escaldes previo a su primer partido de Conference League 2026 | X @interescaldes

El primer gol llegó después de un error en la salida de Jilmar Torres, quien perdió el balón y permitió que el Mjällby generara una oportunidad de peligro. Tras un rechace del guardameta Javier Díaz, Jacob Bergström aprovechó la jugada para enviar el esférico al fondo de las redes y colocar el 1-0 pese a la marca del capitán Sánchez.

El segundo tanto se produjo al minuto 65, mediante un centro enviado desde la banda izquierda. En esa acción, Anwar Hernández perdió la referencia de su marca y Axel Norén apareció para rematar de cabeza y ampliar la ventaja del equipo sueco.

Jugador de Inter Club d’Escaldes despejando el balón ante Mjällby Conference League 2026 | X @interescaldes

Con el 2-0, el Mjällby aseguró el triunfo ante el Inter Escaldes en el inicio de la fase de liga de la UEFA Conference League. Para el conjunto andorrano, el resultado representó un comienzo sin puntos en el certamen, por lo que deberá buscar una recuperación en su siguiente compromiso.

Aunque Hernández tuvo participación aceptable jugando todo el encuentro en el cual, ganó tres balones, cometió dos faltas y tuvo 72 pases correctos.

Anwar Hernández, futbolista mexicano jugando con Inter Escaldes | INSTAGRAM @interescald

¿Qué sigue para Inter Escaldes?

Después de la derrota ante el Mjällby, el Inter Escaldes se prepara para recibir al U Craiova de Rumania en la Jornada 2, encuentro en el que buscará conseguir sus primeros puntos en la competición.