Juventus y Leverkusen en la cima; los futbolistas mexicanos siguen en la pelea

El segundo mejor torneo del viejo continente arrancó con su Jornada 2 de la Fase de Liga. La UEFA Europa League dejó grandes encuentros, además de confirmar a algunos equipos que marchan como candidatos no solo a avanzar entre los mejores del torneo, sino también a pelear por el título.

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Los equipos que se robaron los reflectores fueron el AC Milan, Leverkusen y Bournemouth, los cuales golearon en sus respectivos partidos. Por su parte, hubo un par de duelos más que resultaron sumamente atractivos, como el Juventus vs Celta y el Lyon vs Crystal Palace.

Equipo de AC Milan celebrando gol ante RB Salzburg en Europa League | AP

Resultados:

RB Salubre 0-4 AC Milan

Sport Clube União 1-2 Sunderland

Celje 0-3 Omonia

AZ 2-1 Beer Sheva

Sparta 1-1 Lillestrom

Lyon 2-3 Crystal Palace

Union Saint-Gilloise 1-1 Real Sociedad

Lech Poznań 0-4 Leverkusen

Ferencváros 2-1 Viktoria Piseñ

Renns 2-1 OFI

Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht

NEC 1-1 Levski Sofia

Celta 1-2 Juventus

Hoffenheim 2-3 Besiktas

Jagiellonia 3-1 Arat-Armenia

Bournemouth 3-0 Sturm

Benfica 4-1 Celtic

Marsella 0-1 Olympiacos

Juventus en la Europa League | AP

Cómo les fue a los principales candidatos?

El Bayer Leverkusen fue uno de los equipos que más llamó la atención durante la segunda jornada, después de imponerse por 4-0 al Lech Poznań. El conjunto alemán consiguió una victoria contundente que le permitió mantenerse entre los protagonistas de la competencia y confirmar su capacidad ofensiva en el arranque del torneo.

Por su parte, la Juventus tuvo que trabajar más para llevarse los tres puntos en su visita al Celta de Vigo. El equipo italiano se impuso por 2-1 en un encuentro que representó una prueba importante para sus aspiraciones europeas. El triunfo le permitió mantenerse con paso perfecto y sumar seis unidades en la clasificación.

Derrota del Celtic ante Benfica en la Europa League | AP

Goleadas y duelos que dejaron sorpresas

El AC Milan también tuvo una actuación destacada al vencer 4-0 al RB Salubre, mientras que el Bournemouth superó 3-0 al Sturm. Benfica, por su parte, firmó una victoria por 4-1 frente al Celtic, en otra de las goleadas de la jornada. Estos resultados colocaron a los equipos vencedores entre los protagonistas de la fecha.

Uno de los resultados más llamativos fue la victoria del Crystal Palace por 3-2 sobre el Lyon, en un enfrentamiento que dejó cinco anotaciones. Además, el Olympiacos consiguió imponerse por la mínima diferencia al Marsella, mientras que el Besiktas venció 3-2 al b. Con estos marcadores, la Europa League cerró una jornada que comenzó a perfilar a los equipos mejor posicionados para avanzar en la Fase de Liga.