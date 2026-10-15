El director técnico mexicano sacude los cimientos de la entidad blanquinegra antes de su próximo compromiso en LaLiga al alterar un detalle histórico en el banquillo local.

Llegar a un club emblemático y marcar territorio desde el primer instante no es algo nuevo para Javier Aguirre, pero su última decisión en el Valencia tomó por sorpresa a propios y extraños. Tras dejar atrás una costumbre de un siglo de antigüedad, el estratega mexicano solicitó cambiar de posición el banquillo local en el mítico Estadio de Mestalla.

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A partir de ahora, el cuerpo técnico y la plantilla naranjera ocuparán la zona situada a la derecha del túnel de vestuarios, mientras que el equipo visitante pasará al sector que históricamente perteneció al cuadro de casa.

Vista general del Mestalla | EFE

Una cábala probada con éxito

Esta llamativa modificación no surge de la nada ni es un mero capricho estético. El ‘Vasco’ ya aplicó esta misma fórmula durante su paso por el RCD Mallorca, donde solicitó exactamente el mismo ajuste en la distribución del área técnica.

Para el entrenador, la ubicación a la derecha del túnel de acceso otorga una perspectiva y un manejo del partido diferentes, un matiz psicológico con el que busca transformar el feudo valencianista en un auténtico fortín infranqueable, por lo que el club ya notificó el cambio de manera oficial a las autoridades de LaLiga para cumplir con los protocolos reglamentarios exigidos.

Javier Aguirre en conferencia de prensa durante su presentación como DT de Valencia | valenciacf.com

Un golpe de autoridad en su misión de salvación