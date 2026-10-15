El equipo de la Eredivisie consiguió su primera victoria en la Europa League; el lateral jugo 15 minutos

El AZ Alkmaar encontró la fórmula para quedarse con la victoria frente al Hapoel Beer Sheva, en un encuentro que pasó de la tensión a la celebración durante el segundo tiempo. El conjunto neerlandés se impuso gracias a los goles de Peer Koopmeiners y Mexx Meerdink, este último desde el punto penal, mientras que Amankwah Forson marcó para el cuadro visitante. Por su parte, el mexicano Mateo Chávez comenzó el partido en el banquillo y tuvo actividad en la recta final.

AZ Alkmaar presiona, pero no encuentra el gol

Desde el silbatazo inicial, el AZ buscó tomar la iniciativa y acercarse al arco rival. Sin embargo, la defensa del Hapoel respondió a los primeros intentos y evitó que los locales encontraran espacios para generar peligro. Con el paso de los minutos, el conjunto visitante también intentó controlar el balón y dificultó que los neerlandeses construyeran posesiones largas.

Las oportunidades más claras del primer tiempo llegaron por conducto de Valdemar Andreasen y Malkuma, cuyos disparos fueron detenidos por el guardameta Ofir Marciano. El AZ también intentó hacer daño a balón parado, pero la defensa del Hapoel logró rechazar un remate de Wesley Hoedt. Pese a las aproximaciones, ninguno de los dos equipos consiguió romper el empate antes del descanso.

Hapoel celebrando gol de la Europa League | AP

El segundo tiempo cambia la historia del partido

La igualdad se rompió apenas cuatro minutos después de la reanudación. Al 49’, Peer Koopmeiners aprovechó una asistencia de V. Byskov Andreasen para definir en un mano a mano y poner en ventaja al AZ Alkmaar. No obstante, la respuesta del Hapoel llegó rápidamente: al 55’, Amankwah Forson convirtió una oportunidad generada por Zahi Ahmed para devolver la igualdad al marcador.

Con el encuentro nuevamente empatado, ambos equipos realizaron modificaciones en busca de inclinar la balanza. El partido también estuvo marcado por las intervenciones del VAR, que revisó un par de acciones durante la segunda mitad. Finalmente, al minuto 77, el árbitro señaló un penal a favor del AZ y Mexx Meerdink, quien había ingresado poco antes, se encargó de convertirlo para devolverle la ventaja al conjunto neerlandés.

AZ Alkmaar vs Hapoel en Europa League | AP

Mateo Chávez suma minutos en la recta final

El mexicano Mateo Chávez comenzó el compromiso como suplente y recibió la oportunidad de ingresar al terreno de juego al minuto 76, cuando sustituyó a Mees De Wit. El lateral tricolor participó durante el tramo decisivo del encuentro, en el que el AZ buscó conservar la ventaja conseguida desde los once pasos. Aunque su participación fue limitada, el ingreso representó una nueva oportunidad para sumar actividad con el conjunto neerlandés.

Gol de Mexx Meerdink con AZ en Europa League | AP

La situación de Chávez también refleja un panorama que merece atención para los futbolistas mexicanos en Europa, pues varios de ellos están teniendo pocos minutos en las principales competencias del continente. En la Champions League, Álvaro Fidalgo y Santiago Giménez también han enfrentado el reto de conseguir mayor participación con sus respectivos equipos. La falta de continuidad puede convertirse en un factor importante para los jugadores tricolores que buscan consolidarse en el futbol europeo.

Durante los últimos minutos, el AZ tuvo que resistir los intentos del Hapoel Beer Sheva por encontrar nuevamente el empate. Las tarjetas amarillas y los cambios marcaron el cierre de un encuentro que se extendió seis minutos más allá del tiempo reglamentario. Finalmente, el conjunto neerlandés sostuvo la ventaja obtenida con el penal de Meerdink y cerró el partido con una victoria que tuvo como uno de sus protagonistas al mexicano Mateo Chávez, quien continúa en la búsqueda de mayor regularidad.