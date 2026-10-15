El presidente del organismo ha estado en el centro de la polémica por diversos escándalos

La crisis en la FIFA continúa creciendo y Gianni Infantino enfrenta uno de los momentos más complicados de su gestión, luego de una tensa reunión del Consejo del organismo en la que intentó calmar las críticas de sus principales detractores. Sin embargo, sus explicaciones no fueron suficientes para disipar las dudas sobre distintas decisiones administrativas y financieras.

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Durante la sesión, que se prolongó por tres horas y media, el presidente del máximo organismo del futbol mundial ofreció disculpas por algunas de sus actuaciones, pero evitó proporcionar documentación sobre los asuntos que han generado mayor controversia. La falta de respuestas provocó un nuevo enfrentamiento con representantes de la UEFA, quienes cuestionan su continuidad al frente de la institución.

Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA | AP

¿Por qué la UEFA exige explicaciones a Gianni Infantino?

Uno de los principales motivos del conflicto es el fallido proyecto de inversión privada de cuatro mil 200 millones de dólares, mediante el cual la FIFA pretendía explotar comercialmente los activos de la Copa del Mundo. La iniciativa, cancelada en julio, contemplaba entregar una participación de al menos el 20 por ciento a un grupo de inversionistas encabezado por Joshua Kushner.

Pese a las solicitudes de las federaciones europeas para conocer los detalles de la operación, Infantino no presentó los informes correspondientes y pidió que las preguntas fueran enviadas por escrito. Esta postura incrementó el malestar entre los integrantes del Consejo, quienes consideran que el dirigente debe rendir cuentas sobre las decisiones tomadas durante su administración.

"Ese hombre tiene que responder a esas preguntas. Si no lo hace, no está capacitado para ser presidente de la FIFA", declaró Debbie Hewitt, vicepresidenta del organismo y presidenta de la Federación Inglesa (FA), quien reconoció que Infantino mostró cierto arrepentimiento por haber actuado sin consultar a sus compañeros.

Gianni Infantino y Lise Klaveness durante la Copa del Mundo 2026 | AP

Gianni Infantino podría enfrentar acciones legales

El descontento ha provocado que la UEFA encabece los movimientos para impulsar un relevo en la presidencia de la FIFA de cara a las elecciones previstas para marzo. Bernd Neuendorf, presidente de la Federación Alemana, aseguró que las explicaciones ofrecidas durante la reunión no resultaron satisfactorias y pidió recuperar la credibilidad de la organización. "Necesitamos una persona íntegra, alguien que pueda restaurar la reputación perdida de la institución", señaló.

La polémica también involucra otros episodios, como la expulsión de Folarin Balogun durante el Mundial y las presuntas gestiones de Donald Trump en beneficio de la Selección de Estados Unidos. Además, la FIFA confirmó que revisará la continuidad del premio de la paz, reconocimiento creado para homenajear al mandatario estadounidense en diciembre, en medio de los cuestionamientos sobre la relación entre ambas figuras.