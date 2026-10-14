FIFA propondrá un aumento en los pagos a las asociaciones

El organismo contempla un fondo de 6 mil 350 millones de dólares para el periodo 2027-2030, con el que cada federación nacional podría recibir hasta 25 millones de dólares

La FIFA presentará a sus asociaciones miembro una propuesta de inversión por 6 mil 350 millones de dólares para impulsar el desarrollo del futbol entre 2027 y 2030. De acuerdo con un documento consultado por Associated Press, el plan contempla elevar a 25 millones de dólares el financiamiento destinado a cada federación nacional, cuya asignación inicial estaba prevista en 10 millones para un ciclo de cuatro años.

El organismo presidido por Gianni Infantino pretende aprovechar los ingresos generados por la última Copa Mundial para incrementar los recursos destinados al crecimiento del futbol en sus 211 asociaciones miembro, las confederaciones y otros sectores vinculados con este deporte.

El documento, fechado el 14 de octubre, establece que la FIFA buscaría distribuir más de 3 mil 500 millones de dólares de sus reservas financieras, respaldada por los resultados comerciales de la próxima edición mundialista, que contará por primera vez con 48 selecciones.

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FIFA también aumentaría los recursos para las confederaciones

Además de los fondos destinados a las federaciones nacionales, la propuesta incluye una asignación de 99 millones de dólares para cada una de las seis confederaciones continentales. Según la FIFA, de aprobarse el proyecto, los recursos disponibles para el periodo 2027-2030 superarían en más del doble los niveles de financiamiento previstos anteriormente, con énfasis en el desarrollo del futbol femenil y juvenil.

Sin embargo, el plan todavía deberá completar el proceso de aprobación correspondiente. La FIFA prevé que su Consejo defina los detalles en diciembre de 2026, mientras que la aprobación definitiva quedaría en manos del 77.º Congreso del organismo, programado para marzo de 2027.

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La propuesta llega en medio de cuestionamientos a Gianni Infantino

El anuncio se produce en un contexto de tensiones políticas dentro del futbol internacional. Directivos europeos buscan alternativas para competir por la presidencia de la FIFA frente a Infantino, quien ocupa el cargo desde 2016 y pretende presentarse a la reelección en 2027.

Las diferencias aumentaron después de que se diera a conocer en julio un controvertido proyecto de inversión privada relacionado con la Copa Mundial, que finalmente fue descartado pocos días después de su presentación.

A este escenario se sumaron reportes sobre una compensación que Infantino habría recibido de la entidad comercial encargada del Mundial de 2026 y que no se había revelado previamente. La información generó cuestionamientos sobre un posible incumplimiento de los estatutos de la FIFA, en medio del debate sobre la gestión y las finanzas del organismo.