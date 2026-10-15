El brasileño publicó en redes sociales que varias personas entraron a su hogar y se llevaron bienes materiales

Luego de conseguir una importante victoria en La Cartuja ante el FC Porto, lo que debió ser una noche de fiesta para los jugadores del Real Betis terminó en un momento de incertidumbre para uno de ellos. Antony, futbolista brasileño del conjunto verdiblanco, publicó en redes sociales un comunicado en el que denunció que personas habían entrado a robar a su domicilio tras el partido correspondiente a la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

¿Qué le pasó a Antony?

El seleccionado brasileño publicó una historia en Instagram en la que expresó su molestia luego de que varias personas ingresaran a su domicilio y se llevaran algunas pertenencias de valor. El futbolista explicó que el problema iba más allá de las pérdidas materiales, pues la situación también generó una sensación de inseguridad y miedo en su familia, precisamente en el lugar donde deberían sentirse protegidos.

Santiago Giménez en el partido de Betis contra Porto | AFP

Es difícil explicar lo que se siente cuando invaden tu hogar. Saber que todo aquello que hemos conseguido con tanto esfuerzo, trabajo y dedicación se lo ha llevado alguien que no tiene ni idea de las batallas que hemos tenido que librar para conseguir cada cosa.

Pero lo que más duele y más rabia da no es solo la pérdida material. Es la sensación de inseguridad en el lugar donde deberíamos sentirnos más protegidos. Es mirar a mi familia y ver en los ojos de las personas que más quiero el miedo y la inseguridad que deja una situación así”, se lee en el comunicado.

CAPTURA DE PANTALLA

Asimismo, el jugador reiteró su descontento por la inseguridad y señaló que, de ser necesario, podría empezar desde cero para recuperar lo perdido. Antony destacó que sus ganas de salir adelante y seguir creciendo permanecen intactas, aunque lamentó que su familia tuviera que atravesar una situación de este tipo.

La rabia y la sensación de inseguridad permanecen. Pero también queda la certeza de que nuestra mayor riqueza nunca ha estado en las cosas materiales que teníamos dentro de casa, sino en las personas que hacen de ella un verdadero hogar. Porque, al final, mi mayor logro nunca ha sido todo lo que he podido comprar, sino la familia que tengo a mi lado. Y por ellos, volvería a empezar de cero y lo reconstruiría todo las veces que hiciera falta”, añadió.

El mensaje del brasileño también dejó ver el impacto emocional que representa sufrir un robo en el propio hogar. Más allá de las pertenencias que puedan recuperarse con el tiempo, el futbolista puso el foco en la tranquilidad de sus seres queridos y en la importancia de permanecer unidos para superar el difícil momento.

Antony con Betis vs Porto en Champions League | AP

Betis sigue sin pronunciarse al respecto

A pesar de la delicada situación que involucra un presunto delito contra el futbolista, el Real Betis no se había pronunciado públicamente al respecto. Mientras tanto, se espera que las autoridades correspondientes puedan atender el caso de Antony, esclarecer lo sucedido durante la noche del 14 de octubre y determinar quiénes fueron los responsables del robo.