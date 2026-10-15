AZ vs Hapoel Be'er Sheva EN VIVO Europa League: Resultado, goles y transmisión

¿Dónde se jugará el AZ vs Hapoel Be'er Sheva?



El partido de la fecha dos de Europa League se llevará acabo en el AFAS Stadion. El recinto ubicado en Stadionweg 1, 1812 AZ Alkmaar, Países Bajos, fue inaugurado el 4 de agosto de 2006.

El primer partido que se disputó en el recinto fue un duelo amistosos entre el AZ y el Arsenal, en aquel entonces dirigido por Arsène Wenger. El duelo terminó en un 0-3 para los Gunners y el primer gol lo marcó el jugador brasileño Gilberto Silva.