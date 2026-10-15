Revive aquí las mejores acciones del duelo entre el AZ y el Hapoel:
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AZ vs Hapoel Be'er Sheva EN VIVO Europa League: Resultado, goles y transmisión
Actualizado a 14:06 - 15 de octubre de 2026
El equipo de Mateo Chávez busca sumar su primera victoria en la Fase de Liga
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Revive aquí las mejores acciones del duelo entre el AZ y el Hapoel:
¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
El cuarto árbitro indica que habrá 6 minuto(s) de tiempo añadido.
GOOOOOL - marca Mexx Meerdink
¡G O O O O O O L! - ¡Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) anota desde el punto de penalti!
¡Penal para el AZ!
VAR - REVISIÓN - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en marcha.
VAR - REVISIÓN - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en marcha.
GOOOOOL - marca Amankwah Forson
G O O O O O L - ¡Amankwah Forson marca con asistencia de Zahi Ahmed!
GOOOOOL - marca Peer Koopmeiners
G O O O O O L - ¡Peer Koopmeiners marca en mano a mano con asistencia de V. Byskov Andreasen!
Ya en juego el segundo tiempo.
¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
El cuarto árbitro indica que habrá 1 minuto(s) de tiempo añadido.
Disparo de Ro-Zangelo Daal que se va por encima del arco de Hapoel
Remate de tiro de esquina de Wesley Hoedt que rechza la defesna del Hapoel
Disparo de Valdemar Andreasen que ataja una vez más Marciano ¡Se acerca el AZ!
Remate de Malkuma que ataja el arquero, Ofir Marciano
Primera aproximación del Hapoel en territorio del AZ, sin embargo, la zaga local no deja que el balón llegue al área chica
Hapoel evita que el Alkmaar tenga posesiones largas y retiene el balón
AZ intenta llegar al arco visitante, pero la defesna responde en la última zona
¡Mateo Chávez arranca desde el banquillo!
Primer acercamiento del AZ que rechaza la defensa del conjunto de Hapoel
¿Dónde se jugará el AZ vs Hapoel Be'er Sheva?
El partido de la fecha dos de Europa League se llevará acabo en el AFAS Stadion. El recinto ubicado en Stadionweg 1, 1812 AZ Alkmaar, Países Bajos, fue inaugurado el 4 de agosto de 2006.
El primer partido que se disputó en el recinto fue un duelo amistosos entre el AZ y el Arsenal, en aquel entonces dirigido por Arsène Wenger. El duelo terminó en un 0-3 para los Gunners y el primer gol lo marcó el jugador brasileño Gilberto Silva.
¿Cómo le fue al AZ en su último juego?
El equipo del mexicano llega con un reciente descalabro en la Eredivisie. El conjunto del Alkmaar cayó en el duelo de la Jornada 8 ante el Feyenoord, duelo de pelea directa por el liderato de la liga.
Mateo Chávez recientemente fue uno de lso protagonistas de la última Fecha FIFA con México. El hijo de el 'Tilón' Chávez se llevó múltiples criticas luego de ser expulsado en el duelo contra Estados Unidos, esto tras cometer una agresión y golpear en el rostro a Sebastian Berhalter.
Ante su error con el Tricolor, el propio Mateo pidió disculpas y reconoció que haba cometido un error además de confesar que ya 'había aprendido'.
Mateo Chávez y el AZ regresan al ruedo en la segunda fecha de la primera etapa del campeonato europeo. El equipo de la Eredivisie busca su primer triunfo y mostrar el nivel que han mostrado en los Países Bajos.
Dónde ver el AZ vs Hapoel Be'er Sheva:
Las acciones continúan en el segundo torneo más importante de Europa. El AZ Alkmaar recibe en el AFAS Stadion al Hapoel Be'er Sheva, duelo correspondiente a la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Europa League.
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