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Sigue al AZ Alkmaar vs Hapoel Beer Sheva en vivo

Liga EuropaAFAS Stadion
AZ AlkmaarAZ Alkmaar
2-1
Finalizado
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer Sheva
ResumenCobertura En Vivo

AZ vs Hapoel Be'er Sheva EN VIVO Europa League: Resultado, goles y transmisión

AZ vs Hapoel Be'er Sheva EN VIVO Europa League: Resultado, goles y transmisión
Aldo Jair Martínez Escalante
07:52 - 15 de octubre de 2026

Actualizado a 14:06 - 15 de octubre de 2026

El equipo de Mateo Chávez busca sumar su primera victoria en la Fase de Liga

Filtrar por:

¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

Hapoel Beer Sheva
Tarjeta amarilla
Adrian Ugarriza(DELANTERO)

Amonestación para Adrian Ugarriza.

El cuarto árbitro indica que habrá 6 minuto(s) de tiempo añadido.

AZ Alkmaar
Cambio
Weslley Patati
Ro-Zangelo Daal
AZ Alkmaar
Tarjeta amarilla
Denso Kasius
Denso Kasius(DEFENSA)

Amonestación para Denso Kasius.

Hapoel Beer Sheva
Cambio
Adrian Ugarriza
Igor Zlatanovic
Hapoel Beer Sheva
Cambio
Joao Victor
Zahi Ahmed
AZ Alkmaar
Tarjeta amarilla
Calvin Stengs
Calvin Stengs(MEDIOCAMPISTA)

Amonestación para Calvin Stengs.

77Gol
Escudo del equipo
2-1

GOOOOOL - marca Mexx Meerdink

¡G O O O O O O L! - ¡Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) anota desde el punto de penalti!

77'

¡Penal para el AZ!

AZ Alkmaar
Cambio
Mexx Meerdink
Bendeguz Kovacs
AZ Alkmaar
Cambio
Mateo Chavez
Mees De Wit
Hapoel Beer Sheva
Tarjeta amarilla
Djibril Thialaw Diop(DEFENSA)

Amonestación para Djibril Thialaw Diop.

VAR - REVISIÓN - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en marcha.

VAR - REVISIÓN - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en marcha.

Hapoel Beer Sheva
Cambio
Niv Yehoshua
Eliel Peretz
Hapoel Beer Sheva
Cambio
Javon East
Mohamad Abu Rumi
AZ Alkmaar
Cambio
Calvin Stengs
Ayoub Oufkir
AZ Alkmaar
Cambio
Denso Kasius
Seiya Maikuma
55Gol
Escudo del equipo
2-1

GOOOOOL - marca Amankwah Forson

G O O O O O L - ¡Amankwah Forson marca con asistencia de Zahi Ahmed!

Hapoel Beer Sheva
Cambio
Miguel Vitor
Idan Nachmias
Hapoel Beer Sheva
Tarjeta amarilla
Eliel Peretz
Eliel Peretz(MEDIOCAMPISTA)

Amonestación para Eliel Peretz.

AZ Alkmaar
Tarjeta amarilla
Ayoub Oufkir
Ayoub Oufkir(DELANTERO)

Amonestación para Ayoub Oufkir.

49Gol
Escudo del equipo
2-1

GOOOOOL - marca Peer Koopmeiners

G O O O O O L - ¡Peer Koopmeiners marca en mano a mano con asistencia de V. Byskov Andreasen!

Ya en juego el segundo tiempo.

AZ Alkmaar en la Europa League | x:@AZAlkmaar
AZ Alkmaar en la Europa League | x:@AZAlkmaar

¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

El cuarto árbitro indica que habrá 1 minuto(s) de tiempo añadido.

AZ Alkmaar
Tarjeta amarilla
Seiya Maikuma
Seiya Maikuma(DEFENSA)

Amonestación para Seiya Maikuma.

44'

Disparo de Ro-Zangelo Daal que se va por encima del arco de Hapoel

Hapoel Beer Sheva
Tarjeta amarilla
Pedro Amador
Pedro Amador(DEFENSA)

Amonestación para Pedro Amador.

31'

Remate de tiro de esquina de Wesley Hoedt que rechza la defesna del Hapoel

30'

Disparo de Valdemar Andreasen que ataja una vez más Marciano ¡Se acerca el AZ!

26'

Remate de Malkuma que ataja el arquero, Ofir Marciano

20'

Primera aproximación del Hapoel en territorio del AZ, sin embargo, la zaga local no deja que el balón llegue al área chica

15'

Hapoel evita que el Alkmaar tenga posesiones largas y retiene el balón

9'

AZ intenta llegar al arco visitante, pero la defesna responde en la última zona

¡Mateo Chávez arranca desde el banquillo!

4'

Primer acercamiento del AZ que rechaza la defensa del conjunto de Hapoel

Hapoel Beer Sheva

Hapoel Beer Sheva saca, y da comienzo el partido.

Hapoel Beer Sheva

¿Dónde se jugará el AZ vs Hapoel Be'er Sheva?

El partido de la fecha dos de Europa League se llevará acabo en el AFAS Stadion. El recinto ubicado en Stadionweg 1, 1812 AZ Alkmaar, Países Bajos, fue inaugurado el 4 de agosto de 2006.
El primer partido que se disputó en el recinto fue un duelo amistosos entre el AZ y el Arsenal, en aquel entonces dirigido por Arsène Wenger. El duelo terminó en un 0-3 para los Gunners y el primer gol lo marcó el jugador brasileño Gilberto Silva.

La expulsión a Mateo Chávez en el partido ante Estados Unidos | IMAGO7
La expulsión a Mateo Chávez en el partido ante Estados Unidos | IMAGO7

Mateo Chávez recientemente fue uno de lso protagonistas de la última Fecha FIFA con México. El hijo de el 'Tilón' Chávez se llevó múltiples criticas luego de ser expulsado en el duelo contra Estados Unidos, esto tras cometer una agresión y golpear en el rostro a Sebastian Berhalter.

Ante su error con el Tricolor, el propio Mateo pidió disculpas y reconoció que haba cometido un error además de confesar que ya 'había aprendido'.

Nota completa: https://www.record.com.mx/historia/mateo-chavez-admite-error-ante-estados-unidos-ya-aprendi-2026101022532201231

Mateo Chávez y el AZ regresan al ruedo en la segunda fecha de la primera etapa del campeonato europeo. El equipo de la Eredivisie busca su primer triunfo y mostrar el nivel que han mostrado en los Países Bajos.

Dónde ver el AZ vs Hapoel Be'er Sheva:

AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva F.C. | RÉCORD

Las acciones continúan en el segundo torneo más importante de Europa. El AZ Alkmaar recibe en el AFAS Stadion al Hapoel Be'er Sheva, duelo correspondiente a la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Europa League.

¡Buenos días, amigos de RÉCORD!