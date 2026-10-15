Marsella vs Olympiacos EN VIVO Europa League: Transmisión, goles y resultado l ¡La 'Hormiga' entra a la cancha!

Resumen del partido
En partido correspondiente a la segunda fecha de la UEFA Europa League 2026-27, el Olympiacos de Grecia se impuso 1-0 como visitante frente al Olympique de Marsella en la cancha del Stade Vélodrome.
Con un solitario gol de cabeza de Santiago Hezze, la escuadra helénica cosechó su segunda victoria consecutiva para escalar al décimo lugar de la tabla general con 6 puntos, en un compromiso marcado por el amargo ingreso del mexicano Armando 'Hormiga' González, quien falló una oportunidad franca frente al marco en los minutos finales...