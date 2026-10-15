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Sigue al Marseille vs Olympiacos en vivo

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MarseilleMarseille
0-1
Finalizado
OlympiacosOlympiacos
ResumenCobertura En Vivo

Marsella vs Olympiacos EN VIVO Europa League: Transmisión, goles y resultado l ¡La 'Hormiga' entra a la cancha!

Marsella vs Olympiacos EN VIVO Europa League: Transmisión, goles y resultado l ¡La 'Hormiga' entra a la cancha!
Estephani Carrera
07:40 - 15 de octubre de 2026

Actualizado a 15:36 - 15 de octubre de 2026

El conjunto griego junto con Armando 'Hormiga' González, buscará afianzarse en la parte alta tras su buen inicio, mientras que el cuadro francés está urgido de sumar sus primeras unidades ante su afición

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Resumen del partido

En partido correspondiente a la segunda fecha de la UEFA Europa League 2026-27, el Olympiacos de Grecia se impuso 1-0 como visitante frente al Olympique de Marsella en la cancha del Stade Vélodrome.

Con un solitario gol de cabeza de Santiago Hezze, la escuadra helénica cosechó su segunda victoria consecutiva para escalar al décimo lugar de la tabla general con 6 puntos, en un compromiso marcado por el amargo ingreso del mexicano Armando 'Hormiga' González, quien falló una oportunidad franca frente al marco en los minutos finales...

https://www.record.com.mx/historia/la-horrible-falla-de-la-hormiga-gonzalez-en-la-victoria-de-olympiacos-2026101521284624631#google_vignette

Olympiacos gana 2-1 Semana 2 de la Europa League l AP
Olympiacos gana 2-1 Semana 2 de la Europa League l AP

¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

El cuarto árbitro indica que habrá 3 minuto(s) de tiempo añadido.

87'

¡'Hormigol' casi lo logra!

Armando González remata con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.

Olympiacos
Cambio
Gustavo Sa
Chiquinho
Marseille
Cambio
Geoffrey Kondogbia
Keyliane Abdallah
Marseille
Tarjeta amarilla
Abdoul Bamo Meite
Abdoul Bamo Meite(MEDIOCAMPISTA)

Amonestación para Abdoul Bamo Meite.

Marseille
Cambio
Faris Moumbagna
Angel Gomes
Olympiacos
Cambio
Kostas Fortounis
Jota Silva
Olympiacos
Cambio
Nair Tiknizyan
Bruno Onyemaechi
Olympiacos
Cambio
Remo Freuler
Gustavo Puerta
Olympiacos
Cambio
Armando Gonzalez
Roman Yaremchuk
Marseille
Cambio
Ulisses Garcia
Emerson Palmieri
Marseille
Cambio
Amine Gouiri
Neal Maupay
Marseille
Cambio
Amine Harit
Tochukwu Nnadi
Olympiacos
Tarjeta amarilla
Bruno Onyemaechi
Bruno Onyemaechi(DEFENSA)

Amonestación para Bruno Onyemaechi.

55'

Remate rechazado desde el lado derecho del interior del área de Jota Silva de Olympiakos

Ya en juego el segundo tiempo.

¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

Olympiacos

VAR - REVISIÓN - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en marcha.

Olympiacos
Olympiacos

A un jugador de Olympiacos le anulan un gol

Olympiacos

El cuarto árbitro indica que habrá 2 minuto(s) de tiempo añadido.

Olympiacos
Tarjeta amarilla
Panagiotis Retsos
Panagiotis Retsos(DEFENSA)

Amonestación para Panagiotis Retsos.

Olympiacos

VAR - REVISIÓN - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en marcha.

Olympiacos
42Gol
Escudo del equipo
0-1

GOOOOOL - marca Santiago Hezze

G O O O O O L - ¡Santiago Hezze marca con asistencia de Chiquinho!

Marseille
Tarjeta amarilla
Keyliane Abdallah
Keyliane Abdallah(DELANTERO)

Amonestación para Keyliane Abdallah.

9'

Gelson Martins de Olympiakos recibió una falta en la banda izquierda.

Y enseguida ocurrió una falta de Timothy Weah de Olympique de Marsella.

5'

Marsella inicia su ataque pero una mala definición provoca que el tiro termine fuera del arco.

Olympiacos

Olympiacos saca, y da comienzo el partido.

Olympiacos

El árbitro da inicio al encuentro.

Los equipos ya se encuentran dentro de la cancha, el partido esta a minutos de iniciar.

Los titulares para Marseille

El XI de Olympiacos

Armando 'Hormiga' González se encuentra esperando en la banca

¡La Hormiga se eleva en Europa! Armando González es el mejor en Grecia dentro de esta lista de élite

Armando González continúa elevando su cotización después de dar el salto de Chivas al futbol europeo, debido a que a menos de tres meses de su llegada al Olympiacos, el delantero mexicano aparece como el futbolista con mayor valor estimado de la Superliga de Grecia, de acuerdo con el CIES Football Observatory...

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Armando 'Hormiga' González, con Olympiacos, en Grecia | @olympiacosfc
Armando 'Hormiga' González, con Olympiacos, en Grecia | @olympiacosfc

VIDEO: Así fue el efusivo festejo de 'Hormiga' González en el triunfo de Olympiacos contra Panathinaikos

Armando 'Hormiga' González sigue con su adaptación en el futbol de Grecia y el pasado fin de semana vivió su primer derbi en el partido de Olympiacos contra Panathinaikos. El mexicano se quedó en la banca en el triunfo 1-0 de su equipo, pero no por ello festejó menos el resultado...

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'Hormiga' González en celebración con Olympiacos | X: @olympiacosfc
'Hormiga' González en celebración con Olympiacos | X: @olympiacosfc

El impacto de la 'Hormiga' en Grecia

Armando González registra un promedio de participación directa en gol por partido con Olympiacos:

Suma 4 anotaciones y 2 asistencias en apenas 7 encuentros disputados en la temporada (4 arrancando en el once inicial).

Registros de élite para el atacante azteca en su primera aventura europea.

¿‘Hormiga’ González ha perdido protagonismo con el nuevo DT del Olympiacos?

La llegada de Imanol Alguacil al Olympiacos significó un nuevo comienzo para Armando “Hormiga” González, pero también ha cambiado la participación del delantero mexicano con el conjunto griego. Tras comenzar con minutos importantes e incluso marcar en la Europa League, el atacante ha visto disminuir su presencia en los últimos encuentros...
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Historial parejo | Marsella vs Olympiacos

¡Paridad total entre franceses y griegos! 

En sus cuatro enfrentamientos previos en competencias europeas, la balanza no tiene dueño:

2 victorias para el Marsella 

0 empates

2 victorias para el Olympiacos

El último cruce en el Stade Vélodrome fue un 2-1 a favor del cuadro galo en diciembre de 2020. ¿Logrará el equipo de Armando 'Hormiga' González romper el empate histórico esta tarde? 

Debut de Armando 'Hormiga' González, con Olympiacos | @olympiacosfc
Debut de Armando 'Hormiga' González, con Olympiacos | @olympiacosfc

La ‘Hormiga’ González y su falta de gol con la Selección Mexicana

Armando González llegó a la Selección Mexicana como una de las grandes apuestas para el ataque rumbo al Mundial 2026 por sus grandes actuaciones con Chivas. El delantero del Olympiacos no fue tomado mucho en cuenta por Javier Aguirre y con Rafa Márquez se le ha visto con buenas cosas, pero sin ser contundente ante el arco...

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13:00 hrs | ¡Arranca el partido en Francia!

Comienza la acción de la Jornada 2 de la UEFA Europa League desde la cancha del Stade Vélodrome. El Olympiacos visita al Olympique de Marsella, Armando 'Hormiga' González buscará mantener su racha goleadora en el certamen continental.

Sigue todas las acciones EN VIVO aquí en RÉCORD.