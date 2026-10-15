En partido correspondiente a la segunda fecha de la UEFA Europa League 2026-27, el Olympiacos de Grecia se impuso 1-0 como visitante frente al Olympique de Marsella en la cancha del Stade Vélodrome.
Con un solitario gol de cabeza de Santiago Hezze, la escuadra helénica cosechó su segunda victoria consecutiva para escalar al décimo lugar de la tabla general con 6 puntos, en un compromiso marcado por el amargo ingreso del mexicano Armando 'Hormiga' González, quien falló una oportunidad franca frente al marco en los minutos finales.
Santiago Hezze adelanta al Olympiacos con testarazo certero
El conjunto visitante pegó primero en territorio francés al minuto 42'. Tras un cobro de tiro de esquina ejecutado por Chiquinho, el mediocentro defensivo Santiago Hezze se elevó en el centro del área para conectar un remate de cabeza cruzado que venció la cabaña local, mandando al Olympiacos al descanso con la ventaja mínima.
El ingreso de la 'Hormiga' González y la falla en los minutos finales
Buscando refrescar el ataque y sentenciar el juego, el estratega del Olympiacos mandó a la cancha al delantero mexicano Armando 'Hormiga' González al minuto 67'.
Al minuto 87', el atacante azteca tuvo en sus pies el gol de la tranquilidad tras recibir un pase en profundidad por parte de Panagiotis Retsos. La 'Hormiga' quedó perfilado en el centro del área para definir con la pierna izquierda, pero su disparo fue directo a la colocación del guardameta rival, quien atajó por abajo hacia su lado izquierdo para ahogar el grito de gol del mexicano.
A pesar del susto en los minutos de compensación, Olympiacos aguantó el marcador y consumó tres puntos de oro que los consolidan en la parte alta de la tabla de la fase de liga europea.