La horrible falla de la ‘Hormiga’ González en la victoria de Olympiacos

El cuadro helénico se impuso 1-0 en el Stade Vélodrome para llegar a 6 puntos en la Fase de Liga

En partido correspondiente a la segunda fecha de la UEFA Europa League 2026-27, el Olympiacos de Grecia se impuso 1-0 como visitante frente al Olympique de Marsella en la cancha del Stade Vélodrome.

Con un solitario gol de cabeza de Santiago Hezze, la escuadra helénica cosechó su segunda victoria consecutiva para escalar al décimo lugar de la tabla general con 6 puntos, en un compromiso marcado por el amargo ingreso del mexicano Armando 'Hormiga' González, quien falló una oportunidad franca frente al marco en los minutos finales.

Santiago Hezze adelanta al Olympiacos con testarazo certero

El conjunto visitante pegó primero en territorio francés al minuto 42'. Tras un cobro de tiro de esquina ejecutado por Chiquinho, el mediocentro defensivo Santiago Hezze se elevó en el centro del área para conectar un remate de cabeza cruzado que venció la cabaña local, mandando al Olympiacos al descanso con la ventaja mínima.

Gol de Santiago Hezze en la Semana 2 de la Europa League l AP

El ingreso de la 'Hormiga' González y la falla en los minutos finales

Buscando refrescar el ataque y sentenciar el juego, el estratega del Olympiacos mandó a la cancha al delantero mexicano Armando 'Hormiga' González al minuto 67'.

Olympiacos gana 2-1 Semana 2 de la Europa League l AP

Al minuto 87', el atacante azteca tuvo en sus pies el gol de la tranquilidad tras recibir un pase en profundidad por parte de Panagiotis Retsos. La 'Hormiga' quedó perfilado en el centro del área para definir con la pierna izquierda, pero su disparo fue directo a la colocación del guardameta rival, quien atajó por abajo hacia su lado izquierdo para ahogar el grito de gol del mexicano.