Dicen que después de la tormenta viene la calma, cosa que espera Vitinha, en relación al regreso de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal. En este caso, los chubascos continúan debido a que sigue la disputa entre el delantero del Al Nassr con Jorge Jesus, director técnico del país luso.
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Cabe recalcar que tras el conflicto, ‘El Bicho’ mandó un mensaje en sus redes sociales en donde se disculpaba con sus compañeros, pero acusó al entrenador de “faltar a su palabra”. Por lo que el miércoles, posterior al triunfo 4-2 del equipo parisino sobre el Manchester City, Vitinha declaró:
Fue una ventana de partidos internacionales turbulenta, cargada de emociones intensas
Por mi parte, solo espero que todo se resuelva de la mejor manera posible. Espero que él [Ronaldo] regrese y que todo salga bien. La verdad es que eso es lo que todos queremos. Ojalá vuelva y todo se solucione
Por otro lado, el goleador de 41 años declaró que aceptará cualquier sanción que le imponga la Federación Portuguesa de Futbol, aludiendo que mantiene su deseo de continuar con el equipo nacional.
Asimismo, el centrocampista luso estuvo presente en las cuatro victorias que consiguió Portugal durante la fecha FIFA de la Liga de Naciones . A la selección portuguesa le restan dos compromisos más, los cuales disputará en noviembre frente a Dinamarca y Gales.