El portugués está cada vez más cerca del millar de anotaciones como futbolista profesional

Se acerca a cifra histórica. En medio de su polémica salida de la Selección de Portugal y el posible cambio de dueño de Al Nassr, Cristiano Ronaldo sigue brillando y en cada partido da un paso más para llegar a los mil goles como jugador profesional. Este lunes, el atacante volvió a anotar con su equipo y llegó a 981 anotaciones, lo que lo deja a 19 del millar.

Luego de su anotación en liga ante Al Draih el pasado viernes 9, CR7 volvió a hacerse presente en el marcador este lunes en la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Liga de Campeones de la AFC. El portgués hizo el segundo tanto en la victoria 3-1 de Al Nassr contra FK Neftchi Fergana y con ello llegó a dos juegos consecutivos marcando gol.

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¿Cómo fue el gol 981 de Cristiano Ronaldo?

Con el marcador 1-0 a favor de Al Nassr, luego del tanto de Ángelo Gabriel al minuto 33, el equipo amplió su ventaja poco antes del descanso con una gran jugada y mejor definición por parte del CR7. Sadio Mané desbordó por la banda izquierda y en línea de fondo mandó un centro que Ayman Yahya bajó de pecho para Cristiano Ronaldo dentró del área chica.

Jugadores de Al Nassr felicitan a Cristiano Ronaldo | AFP

Con una impresionante noción espacial, el portugués dejó que el esférico botara una vez y de media vuelta definió con un potente derechazo de volea. Esta anotación le dio el 2-0 a Al Nassr antes del descanso y aunque en la reanudación Alisher Odilov hizo el 2-1 al 51', la expulsión de Ikrom Aliboyev favoreció a los locales, que sentenciaron el 3-1 al 78' con un autogol de Anvarjon Gofurov.

¿Qué necesita Cristiano Ronaldo para llegar a los mil goles en 2026?

Al Nassr tiene pendientes 15 partidos antes de que termine el año, por lo que se ve viable que Cristiano Ronaldo llegue al millar de anotaciones este mismo 2026. El delantero tendría que marcar en cada juego y en cuatro de ellos hacer un doblete, o bien firmar un hat-trick en un par de ellos, para alcanzar la histórica marca.

El próximo compromiso del 'Bicho' y Al Nassr será en Saudi Pro League, cuando visitan a Al Ahli en el King Abdullah Sports City. Dicho compromiso está programado para este jueves 15 de octubre a las 12:00 horas (tiempo del centro de México).