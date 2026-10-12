La AFC actualizó su reglamento para regular la multipropiedad, medida que perjudicará al club en el cual milita el delantero portugués

Un nuevo revés para Cristiano Ronaldo. Apenas ha pasado una semana de su polémica salida de la Selección de Portugal, y el delantero nuevamente está en medio de una complicada situación, ahora a nivel de clubes con Al Nassr. Lo anterior luego de que la Confederación Asiática de Futbol (AFC) actualizó su reglamento para regular la multipropiedad, lo que puede excluir de varias competencias al equipo de CR7.

De acuerdo con el medio árabe, Okaz, la AFC añadió nuevas cláusulas a su reglamento que estipula que clubes del mismo dueño no pueden participar en la misma competencia. Esta nueva regulación entrará en vigencia a partir de la Temporada 2027-28, lo que pondrá en complicaciones a Al Nassr, Al Ittihad y Al Ahli, que comparten propietario.

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Estas nuevas cláusulas abren la puerta a nuevos escenarios en la participación continental y a un cambio de propietarios como ocurrió en su momeno con Al Hilal. En abril de este año, el Fondo de Inversión Pública vendió el 70 por ciento de las acciones a Kingdom Holding Company, para de esa forma quedar excluido de la estructura de propiedad mayoritaria.

¿Qué dice el nuevo reglamento de la AFC y que afecta a Al Nassr?

Según Okaz, las modificaciones se introdujeron para cuidar la integridad de la competencia. En el Artículo 8.4, estipula que "se prohíbe la propiedad, la membresía, la participación en la gestión o el tener autoridad sobre otro club que participe en la misma competición cuando exista un riesgo para la integridad".

Cristiano Ronaldo, jugador portugués, con el Al-Nassr | @AlNassrFC_EN

Mientras que en el Artículo 8.5 señala que "ningún individuo o entidad podrá participar en la gestión, los asuntos o el desempeño deportivo de más de un club en la misma competición". La última cláusula es la del Artículo 8.6, en la cual se establece que "ningún individuo o entidad podrá tener control o influencia sobre más de un club que participe en la misma competición si existe un riesgo sustancial para la integridad".

¿Qué pasará con Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo llegó a Al Nassr en enero de 2023 y de acuerdo con Transfermarkt, su actual contrato tiene vigencia hasta junio de 2027, es decir, antes de que entre en vigencia la nueva reglamentación. Por lo que el portugués tendrá oportunidad a partir de diciembre de buscar un nuevo equipo o bien esperar a que se dé el cambio de dueños y firmar un nuevo contrato.