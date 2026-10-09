En medio del revuelo mediático y la reciente polémica tras su salida de la concentración de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo ha vuelto a encontrar el calor de un hogar futbolístico. El astro luso saltó este viernes al terreno de juego con el Al Nassr sintiéndose más respaldado que nunca por su afición.
¡Los 1000 están cerca! Cristiano Ronaldo vuelve a anotar con el Al Nassr y llega a 980 goles
Las gradas del conjunto saudí prepararon una atmósfera inmejorable para arropar a su máxima figura. Los seguidores diseñaron un imponente tifo coronado por el lema "CR7, LA GRANDEZA SE MERECE", una rotunda declaración de fidelidad y devoción hacia el delantero. El recinto entero se convirtió en una caldera de muestras de afecto, culminando en una vibrante ovación unánime cuando el reloj marcó el minuto 7 del encuentro.
La respuesta sobre el césped
El capitán del Al Nassr contestó de la única manera que sabe hacerlo: determinando el rumbo del partido con goles. Cuando el trámite comenzaba a complicarse para su escuadra, apareció el olfato infalible del '7'.
Sobre el minuto 24, tras un disparo de Kingsley Coman que dejó un rechace dentro del área, Cristiano aprovechó la oportunidad con la jerarquía que lo caracteriza, cazando el esférico para mandarlo al fondo de las redes y romper el cero en el marcador. Con esta anotación, el ariete no solamente adelantó a su equipo, sino que silenció de golpe cualquier especulación, reafirmando que su idilio con el gol y su liderazgo siguen intactos.