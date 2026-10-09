El portugués acapara los elogios de la grada con un impresionante recibimiento visual y ayuda a la victoria de su equipo con una anotación clave.

En medio del revuelo mediático y la reciente polémica tras su salida de la concentración de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo ha vuelto a encontrar el calor de un hogar futbolístico. El astro luso saltó este viernes al terreno de juego con el Al Nassr sintiéndose más respaldado que nunca por su afición.

Las gradas del conjunto saudí prepararon una atmósfera inmejorable para arropar a su máxima figura. Los seguidores diseñaron un imponente tifo coronado por el lema "CR7, LA GRANDEZA SE MERECE", una rotunda declaración de fidelidad y devoción hacia el delantero. El recinto entero se convirtió en una caldera de muestras de afecto, culminando en una vibrante ovación unánime cuando el reloj marcó el minuto 7 del encuentro.

Cristiano Ronaldo, jugador portugués, con el Al-Nassr | @AlNassrFC_EN

La respuesta sobre el césped

El capitán del Al Nassr contestó de la única manera que sabe hacerlo: determinando el rumbo del partido con goles. Cuando el trámite comenzaba a complicarse para su escuadra, apareció el olfato infalible del '7'.

Cristiano Ronaldo, jugador portugués, con el Al-Nassr | @AlNassrFC_EN