Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, en festejo de gol que fue invalidado por el VAR | AP

El portugués defendió su legado en el futbol, a 20 goles de alcanzar los mil, luego de la polémica que protagonizó con Jorge Jesus y su salida de la concentración de Portugal

Cristiano Ronaldo encendió el debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos. En una entrevista con CNN Portugal hecha en febrero de 2025, el delantero del Al Nassr defendió sus números, aseguró que es el jugador más completo de la historia y sostuvo que sus actuaciones no reciben el reconocimiento que merecen, mientras continúa acercándose a la histórica cifra de los mil goles en su carrera. Palabras que volvieron a sonar debido a toda la polémica que ha habido en los últimos días con el luso, siendo retomada por varios medios, destacando sus palabras.

Las palabras de Cristiano Ronaldo en las que, entre otras cosas, afirmaba ser "el mejor de la historia" han generado una gran polémica después de que CNN Portugal las recuperara y The Athletic se hiciera eco de ellas. La controversia ha surgido porque el canal de TV las borró pocas horas después de publicarlas al ver que no eran declaraciones vigentes.

“Hay gente que no está evaluando mi estado de forma, mis goles. Los números hablan por sí solos”, afirmó el astro portugués, quien también reconoció que la elección entre él, Lionel Messi, Pelé o Diego Maradona depende de los gustos personales. Sus declaraciones llegan después de una de las polémicas más recientes de su trayectoria con la selección portuguesa.

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Cristiano Ronaldo se considera el mejor de la historia por encima de Messi, Pelé y Maradona

Lejos de esquivar la discusión, Cristiano Ronaldo defendió su lugar en la conversación sobre el GOAT (Greatest of All Time), al considerar que sus características futbolísticas lo convierten en un jugador completo.

“Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona, es cuestión de gustos personales. Lo respeto. Pero decir que Cristiano no es un jugador completo es una mentira. Soy el jugador más completo”, expresó el atacante, quien ha construido su legado con goles, títulos y récords tanto a nivel de clubes como con la selección de Portugal.

El portugués también cuestionó que parte de la conversación sobre su carrera se concentre en los registros que todavía puede alcanzar, en lugar de valorar lo que ha conseguido hasta ahora. Aunque llegar a los mil tantos representa uno de sus objetivos, dejó claro que no considera que esa cifra sea necesaria para defender su posición en la historia del futbol.

Cristiano Ronaldo en lamento con la Selección de Portugal | MEXSPORT

La polémica de Cristiano Ronaldo con Portugal y Jorge Jesus

Las declaraciones llegan después del conflicto que protagonizó con el seleccionador portugués, Jorge Jesus, que terminó con su salida de la concentración durante la Fecha FIFA de octubre.

De acuerdo con la versión que Cristiano compartió en un comunicado, el entrenador le había explicado un plan de participación que contemplaba determinados minutos y cambios para cuidar su preparación física. Sin embargo, el delantero aseguró que, antes del encuentro contra Noruega, le pidieron calentar para ingresar durante 30 minutos, pero finalmente no entró al terreno de juego.

El atacante también reconoció que cometió un error al no acudir a saludar a los aficionados después del partido. Posteriormente, abandonó la concentración y explicó que su decisión estuvo relacionada con lo que consideró un incumplimiento de los acuerdos con el seleccionador.

Cristiano ofreció disculpas a los aficionados portugueses y aceptó que la Federación Portuguesa de Futbol evaluara posibles sanciones por su comportamiento. No obstante, dejó abierta la puerta a continuar representando a su país y expresó su deseo de tener una despedida digna cuando llegue el momento.

La controversia también se trasladó al terreno disciplinario, pues la Federación abrió un expediente para analizar lo ocurrido. Mientras tanto, Jorge Jesus manifestó públicamente que el regreso del delantero dependía de su propia decisión, aunque la relación entre ambos quedó bajo el foco mediático.

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, en festejo de gol | AP

Cristiano Ronaldo llega a 980 goles y está cada vez más cerca de los mil

Mientras el debate sobre su legado continúa, Cristiano Ronaldo respondió en la cancha. El pasado 9 de octubre, el portugués volvió a marcar con el Al Nassr en el encuentro ante Al Draih y alcanzó los 980 goles oficiales en su carrera profesional.

El gol que marcó recientemente con el Al Nassr también significó su regreso a la actividad con el conjunto saudí después de la controversia con Portugal.