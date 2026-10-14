“Minimiza al entrenador y sus compañeros”: Rooney en desacuerdo con Cristiano Ronaldo tras su salida de Portugal

El ex compañero del comandante aseguró que las acciones del lusitano además de ser incorrectas son incómodas para el grupo

Uno de los mayores escándalos del futbol internacional en los últimos meses fue la salida de Cristiano Ronaldo de la Selección Portugal, esto tras un conflicto con Jorge Jesus entrenador del equipo. Ante la situación y las declaraciones de ambos, algunas personas se pronunciaron al respecto, uno de ellos Wayne Rooney, ex compañero de CR7, mismo que desaprobó sus actitudes.

Podría interesarte Futbol José Mourinho explota contra la prensa y lanza dardo a periodista antes del duelo de Champions League

¿Qué dijo Rooney?

El ex futbolista fue cuestionado en una entrevista sobre las actitudes de Crsitiano, Rooney no solo dijo que lo que hizo estuvo mal, sino que también aseguró que todo lo que pasó en esos días y en torno al tema fueron muy mal manejados, situación que pudo llegar ‘incomodar’ al grupo de Portugal.

Minimizar a tu entrenador y tus compañeros de la manera en que él lo hizo. Estuvo muy mal. Igual que con la federación portuguesa. Desde un punto de vista futbolístico, como compañero y entrenador, no es algo lindo de ver. Y pasa por cualquier jugador, uno tiene que terminar con su carrera y no lo está llevando bien. Es incómodo”, declara para The United Stand.

Wayne Rooney habló sobre el partido ente México e Inglaterra | AFP

Así mismo, el propio Rooney aseguró que no hay jugador que pueda o deba imponer palabras que decir a un técnico, ya que es algo nunca antes visto y que puede llegar a ser un conflicto mayor más adelante.

“Uno no puede imponerle a un técnico lo que tiene que decir. Va más allá de cualquier cosa que haya visto antes”, añadió el ex compañero de cristiano Ronaldo en el Manchester United.

Cristiano Ronaldo en lamento con la Selección de Portugal | MEXSPORT

¿Cuál fue el desenlace del caso de CR7?

Luego de la salida de la selección, un comunicado por parte del jugador y declaraciones dele entrenador, Cristiano Ronaldo finalmente recibió la que será su sanción con la Selección de Portugal, la cual lo dejaría fuera del equipo de uno a seis meses (según sea el caso) además de una multa económica de desde 510 euros en adelante.

Pese a la sanción, el jugador podría recibir una reducción en su castigo, pues al reconocer su error públicamente y con permiso del entrenador, el castigo podría reducirse de uno a tres meses, por lo que aún es temprano para saber cuánto tiempo podría estar cristiano Ronaldo fuera de su querida selección portuguesa.