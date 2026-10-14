En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el partido de Jornada 2 del torneo europeo

Continúa la actividad del torneo más importante a nivel de clubes en Europa. La Champions League cierra la actividad de la Jornada 2 de la Fase de Liga este miércoles con múltiples enfrentamientos, pero el más atractivo es sin duda el duelo entre Manchester City y PSG. El partido en el Etihad Stadium se podrá seguir en punto de las 13:00 horas en exclusiva por HBO Max.

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Duelo de los nuevos ricos

El enfrentamiento de este miércoles verá a dos de los equipos más importantes a nivel europeo de los últimos cinco años. Por un lado esta el Manchester City, un equipo que llegó a dos finales en y conquistó un título en las últimas seis ediciones. Por otro lado esta el PSG que no sólo llegó a tres partidos por el título sino que es el actual Bicampeón del torneo.

Ambos equipos siguen buscando brillar en el torneo internacional para amarrar su lugar dentro de los mejores equipos en la historia reciente de Europa. Aunque aún queda mucho camino por delante, un triunfo ese miércoles podría acercarlos a este objetivo.

Así llegan los equipos

El Manchester City llega a este partido en un momento de polémica pero buen futbol. El equipo ha estado en el ojo del huracán desde que fue declarado culpable de infringir en el fair play financiero, aun así, ya suma ocho victorias consecutivas en todas las competencias y es líder indiscutible en la Premier League.

En Europa, el marcha noveno pero, con una victoria este miércoles, podría ascender hasta los primeros puestos, peleando con el Barcelona por el liderato. De dejar ir puntos, podría alejarse de la clasificación directa a Octavos de Final.

Manchester City celebrando gol ante Liverpool en Premier League | AP

El PSG por su parte, ha venido de menos a más. El campeón europeo empezó la temporada con el pie izquierdo perdiendo la Final de la Supercopa de Francia ante Lens. Después sumó tres juegos sin ganar, pero en sus últimos cuatro, ha sumado únicamente victorias.

En la Champions, el conjunto parisino dio un golpe de autoridad al vencer 6-1 al Bratislava Esloveno. Con una victoria, prácticamente amarrarían el liderato, pero una derrota y un par de resultados podrían alejarlos del Top 8.

Fabián Ruiz en celebración con PSG | AP

Enfrentamientos directos

Estos dos equipos se han visto las caras en este torneo en siete encuentros previos donde los citadinos llegan con cierta ventaja. El cuadro inglés suma cuatro triunfos por dos de los franceses además de un empate, sin embargo, el resultado más reciente fue a favor de los parisinos.

Además de tener la ventaja histórica, Manchester City también presume de haber conseguido las victorias más importantes. El cuadro citizen superó a su rival en Semifinales de la edición 2020-21 con un global de 4-1, así como en los Cuartos de Final del 2015-16 por marcador de 3-2.