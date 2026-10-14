Lisandro Martínez arremete contra el plantel y la directiva del Manchester United tras perder ante el Atlético en Champions

El defensor central argentino no se siente cómodo con el resultado de este partido ni con la planeación de la temporada

Manchester United perdió 2-0 ante Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano, lo cual ha dejado muchas malas sensaciones en los jugadores de los Red Devils, incluído Lisandro Martínez, quien tajante y fríamente ha aceptado que "esperaba más" de los suyos para este partido y para la temporada que se planeó desde meses atrás en el año.

Por si fuera poco, 'Licha' dejó ver, aunque con cautela, que tampoco está de acuerdo con muchos temas directivos que suceden en el día a día del club, pues al ser cuestionado sobre la continuidad de Michael Carrick mencionó: "Podemos cambiar de entrenador, pero en otras áreas, ¿cuándo? No puedo decir más".

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Lisandro vs Manchester United

En declaraciones post partido completamente en inglés para Prime Video, Lisandro Martínez arremetió en contra de sus compañeros, el funcionamiento del club, su entrenador Michael Carrick y, de paso, contra la directiva del Manchester United, pues el argentino considera que los cambios que tenía previstos no se han visto reflejados en este inicio de temporada, agregando también que no está conforme con el mercado de fichajes que hcicieron en los Red Devils.

Esperaba más, me tengo que controlar mucho, pero a veces es el reflejo en el espejo de cómo está nuestro club. Hicimos una buena temporada la pasada y esperaba más de esta. Deberíamos de tener más jugadores para competir porque varios equipos así lo hacen, como Atlético que tiene un buen equipo y merecen haber ganado hoy. Un buen plantel es importante cuando pretendes estar listo para escenarios como este

Sin embargo, pese a que estas declaraciones fueron fuertes, la cosa no se detuvo ahí, pues el entrevistador cuestionó a Lisandro sobre si la solución está en cambiar a Michael Carrick por un entrenador nuevo, a lo que respondió: "Podemos cambiar de entrenador, pero en otras áreas cuándo", pero también cortando la conversación asegurando que no puede agrgar nada más al respecto de ese tema.

Carrick no quiso hablar del tema

Tan solo minutos después de que entrevistaran a 'Licha', el entrenador Michael Carrick también apareció en la zona mixta para declarar al respecto del partido, en donde se asumió como inferior por lo realizado en contra del Atlético, pero también dejó ver que para él, algunas jugadas terminaron por decantar el rumbo del juego.

Después de ello, el entrevistador decidió preguntar acerca de lo que acababa de declarar Lisandro Martínez, mostrándose de inmediato sorprendido ya que aseguraba que no vio ni escuchó nada, pero aprovechó para dar una muy pequeña opinión al respecto:

No he visto sus declaraciones. Después de un partido como este, cuando nos vamos decepcionados, a veces las emociones pueden tomar el control.