Federación de Portugal reconoce el gol 981 de Cristiano Ronaldo pese a polémica con la Selección

Cristiano Ronaldo en lamento con la Selección de Portugal en el Mundial 2026 | MEXSPORT

La FPF destacó la anotación del delantero con el Al Nassr, dos días después de que trascendiera un procedimiento disciplinario en su contra

Cristiano Ronaldo volvió a hacerse presente en el marcador con el Al Nassr y alcanzó los 981 goles en su carrera profesional. Su anotación en la victoria por 3-1 ante el Neftchi Fergana, en la Champions League de Asia Élite, no pasó desapercibida para la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), que reconoció el tanto del delantero de 41 años a través de sus redes sociales, pese a la controversia que rodea su reciente salida de la concentración de Portugal.

El organismo publicó una fotografía del atacante con la camiseta de la selección nacional y acompañó la imagen con un mensaje en el que destacó que Cristiano había vuelto a marcar con su club. La publicación llamó la atención debido a que se produjo en medio de la situación disciplinaria que enfrenta el histórico goleador con el combinado portugués.

Cristiano Ronaldo alcanza los 981 goles con el Al Nassr

El delantero fue titular en el compromiso ante el Neftchi Fergana y contribuyó al triunfo de su equipo por 3-1. Después del encuentro, también compartió sus sensaciones en Instagram, donde destacó la importancia del resultado y la evolución del conjunto saudí.

“Importante victoria esta noche. Seguimos mejorando”, escribió el portugués, quien continúa acercándose a la marca de los mil goles en su carrera profesional.

Este fue su segundo partido con el Al Nassr desde su regreso a la actividad tras la polémica relacionada con la selección de Portugal. Su presencia en el campo y su anotación volvieron a colocarlo en el centro de la conversación futbolística, tanto por su rendimiento como por la situación que atraviesa con su país.

Jugadores de Al Nassr celebran con Cristiano Ronaldo | AFP

¿Por qué Cristiano Ronaldo está en medio de una polémica con Portugal?

La controversia surgió después de que Ronaldo abandonara la concentración de la selección portuguesa durante la ventana internacional, tras un desacuerdo relacionado con sus minutos de participación en la Nations League y con el seleccionador Jorge Jesus, de acuerdo con la información publicada por ESPN.

Posteriormente, el delantero pidió disculpas a sus compañeros y manifestó que aceptaría las medidas que determinara la Federación Portuguesa de Futbol. También reiteró su intención de continuar jugando con el combinado nacional.

Hasta el momento descrito en el reporte, la FPF no había anunciado una sanción definitiva y los detalles del procedimiento disciplinario se mantendrían bajo reserva hasta que concluyera la investigación.