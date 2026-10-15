Anwar Hernández vio actividad con el Inter Club d'Escaldes; Hormiga González, Rodrigo Huescas y Mateo Chávez tuvieron pocos minutos

La legión mexicana en el Viejo Continente tuvo actividad en Conference League y Europa League, aunque no con la participación deseada. En el segundo torneo más importante a nivel de clubes de UEFA, Armando 'Hormiga' González y Mateo Chávez tuvieron pocos minutos; Anwar Hernández se equivocó en la marca en uno de los goles en contra de su equipo en Conferencia y Rodrigo Huescas volvió a jugar un torneo internacional

¿Cómo le fue a Anwar Hernández en Conference League?

El defensor central mexicano, Anwar Hernández, vio su debut en Conference League con el Club d'Escaldes de Andorra, sin embargo, un error suyo en la marca costó el 2-0 final de su equipo ante el Mjällby.

Anwar Hernández, jugador del Club d'Escaldes | @Dany_OrtegaF

El oriundo de la Ciudad de México perdió la marca en un centro del equipo local por izquierda, el cual terminó por ser rematado por Axel Noren. Tras ese segundo tanto, el conjunto de Andorra no se pudo recuperar.

Otro mexicano que jugó en la Conference League fue Rodrigo Huescas, quien vio pocos minutos en la victoria del Copenhague ante el Braga. El lateral mexicano ingresó al minuto 69’ y tuvo una participación limitada.

Rodrigo Huescas en su regreso al Copenhague tras lesión | X:@FCKobenhavn

Mateo Chávez y Hormiga González, pocas oportunidades

En la Europa League, Mateo Chávez y Armando González tuvieron una participación casi como la de Huescas: limitada. El primero que jugó fue el Tiloncito, quien ingresó de cambio en la segunda mitad al minuto 75, momento en el que el AZ Alkmaar marcó el 2-1 definitivo ante Hapoel Be'er Sheva.

Por su parte, la Hormiga volvió a ser banca y su actuación estuvo limitada a 24 minutos con Olympiacos; solamente pudo hacer un disparo atajado por Jeffrey de Lange. Sin embargo, el cuadro griego logró llevarse los tres puntos ante el Marsella.