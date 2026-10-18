América sorprende con su once titular ante León; Almada apuesta por una alineación de lujo

Ante las pocas bajas con las que cuenta el club azulcrema, este es el once que elige el técnico uruguayo para visitar el Bajío

Listos los 11 hombres de Guillermo Almada con los que América buscará llevarse el triunfo de León. Las Águilas visitan esta noche a la Fiera con tres ausencias; sin embargo, pese a las bajas, el estratega uruguayo mantiene un cuadro de lujo para afrontar el compromiso de la Jornada 12.

Las molestias físicas impidieron que Raphael Veiga y Ramón Juárez estuvieran disponibles para este encuentro, mientras que Miguel Borja se pierde el partido por suspensión, aunque tuvo actividad con la Sub 21.

Malagón regresa

A pesar de estas ausencias, el conjunto azulcrema cuenta con una plantilla llena de figuras para visitar al equipo esmeralda. Carlos Álvarez tendrá una gran oportunidad de sumar minutos y demostrar su calidad en el ataque americanista.

Luis Ángel Malagón se mantiene en la titularidad para resguardar el arco de las Águilas, mientras que la gran sorpresa es Franco Rossano, quien tendrá su primera titularidad con América desde la llegada de Guillermo Almada al banquillo.

Luis Ángel Malagón llega al Nou Camp de León | Imago7

Así saltan las Águilas frente a León

Malagón será el encargado de proteger el arco americanista. En la defensa central, Santiago Ramos y Santiago Bueno conformarán la pareja de centrales, mientras que Dagoberto Espinoza y Franco Rossano ocuparán las laterales.

En el mediocampo, Erick Sánchez e Israel Reyes serán los encargados de las labores de recuperación, con Alejandro Zendejas unos metros más adelante, como enganche.

La ofensiva estará conformada por Carlos Álvarez y Brian Rodríguez por las bandas, mientras que Henry Martín será el referente de ataque como único delantero centro.