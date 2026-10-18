El VAR marcó un penalti dudoso para las Águilas que repercutió en el primer tanto azulcrema ante León

Momento en el que Brian Rodríguez recibe una falta del jugador de León | Mexsport

El árbitro Ismael López Peñuelas revisó la jugada en las pantallas, pero las tomas no despejaron las dudas sobre si la falta sobre Brian Rodríguez ocurrió dentro del área

Polémica en el América-León. Las Águilas abrieron el marcador frente a la Fiera con un penalti dudoso que requirió la intervención del VAR. Pese a la revisión, ninguna de las tomas mostró con claridad que la infracción se cometiera dentro del área.

Podría interesarte Futbol El plan de emergencia que podría usar Almada contra León ante las lesiones en ofensiva

Corría el minuto 21 cuando Brian Rodríguez intentó encarar entre dos defensivos de León. Iván Moreno se barrió y logró tocar el balón, pero Juan Guevara extendió la pierna y terminó por trompicar al Rayito con la rodilla.

El VAR intervino y el árbitro señaló penalti

En primera instancia, el árbitro central, Ismael López Peñuelas, no señaló la falta, pues consideró que Brian se había dejado caer. Sin embargo, cuando el balón abandonó el terreno de juego, el VAR lo llamó para que revisara la jugada y, tras observar las pantallas, terminó por sancionar la pena máxima.

No obstante, las distintas tomas no ofrecieron una imagen contundente que despejara las dudas sobre si la falta se cometió sobre la línea del área grande. El pie de Guevara estaba por fuera, pero el contacto se produjo con la rodilla, que parecía estar dentro del área, lo que habría justificado la marcación del penalti.

Henry Martín festeja su séptimo gol del Apertura 2026 conseguido ante León | MexSport