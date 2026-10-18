¡Sorpresa en el 11 celeste! Cruz Azul presenta a sus iniciales ante Juárez

El cuadro de Joel Huiqui contará con Andrés Montaño como titular

Cruz Azul tendrá movimientos en su alineación para enfrentar a FC Juárez. Ante la doble jornada y las sobrecargas musculares que presenta parte del plantel, Joel Huiqui apuesta por la rotación para administrar las cargas físicas y mantener al equipo competitivo.

Andrés Gudiño estará en la portería, mientras que la defensa estará integrada por Alan Mozo, Omar Campos, Alan Montes y Gonzalo Piovi.

Andrés Gudiño y Luis Fuente, de Cruz Azul y Atlante | IMAGO7

El mediocampo celeste

En el mediocampo, Erik Lira y Charly Rodríguez serán parte del esquema celeste, acompañados por Agustín Palavecino y Andrés Montaño, quienes buscarán darle dinámica y generación de juego al equipo.

Por su parte, Amaury García y Nicolás Ibáñez completarán el once de Cruz Azul para este compromiso ante FC Juárez.

Andrés Montaño vs Pumas en el Apertura 2026 | IMAGO7

La banca de Cruz Azul

Con estos ajustes, Huiqui busca responder a las exigencias del calendario sin descuidar el rendimiento colectivo, en un encuentro importante para que La Máquina retome el camino en el torneo.

Los jugadores que salen a la banca : Kevin Mier, Jesús Orozco Chiquete, Jorge Rodarte, Jeremy Márquez, Luka Romero, Rogelio González, Ariel Castro, Christian Ebere, Juan Calero y Gabriel Fernández.