Cruz Azul tendrá movimientos en su alineación para enfrentar a FC Juárez. Ante la doble jornada y las sobrecargas musculares que presenta parte del plantel, Joel Huiqui apuesta por la rotación para administrar las cargas físicas y mantener al equipo competitivo.
¿Quién es Joaquín Moreno? El ‘bombero’ recurrente de Cruz Azul
Andrés Gudiño estará en la portería, mientras que la defensa estará integrada por Alan Mozo, Omar Campos, Alan Montes y Gonzalo Piovi.
El mediocampo celeste
En el mediocampo, Erik Lira y Charly Rodríguez serán parte del esquema celeste, acompañados por Agustín Palavecino y Andrés Montaño, quienes buscarán darle dinámica y generación de juego al equipo.
Por su parte, Amaury García y Nicolás Ibáñez completarán el once de Cruz Azul para este compromiso ante FC Juárez.
La banca de Cruz Azul
Con estos ajustes, Huiqui busca responder a las exigencias del calendario sin descuidar el rendimiento colectivo, en un encuentro importante para que La Máquina retome el camino en el torneo.
Los jugadores que salen a la banca : Kevin Mier, Jesús Orozco Chiquete, Jorge Rodarte, Jeremy Márquez, Luka Romero, Rogelio González, Ariel Castro, Christian Ebere, Juan Calero y Gabriel Fernández.