Joel Huiqui dirige a ras de césped a La Máquina ante los Bravos | Imago7

El entrenador cementero lanzó un 'dardo' en forma de frase dentro de la conferencia de prensa

Cruz Azul levantó la mano en el momento indicado. Después de golear 5-0 a FC Juárez, Joel Huiqui aseguró que el equipo está de regreso y destacó la respuesta de sus jugadores, incluso con las rotaciones que realizó para afrontar la doble jornada del Apertura 2026.

El mensaje fue claro, siempre ha sido el mismo. Obviamente, dentro de cada partido hay complejidades. Gracias a Dios lo logramos, contrarrestamos al rival y, con el ingreso de estos jugadores, dieron algo clave en esta situación

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Huiqui presume a su equipo

El técnico también resaltó la importancia de contar con un grupo comprometido, en el que todos entiendan su papel, más allá de los minutos que reciban en la cancha.

Recalco a los que no entraron, independientemente de que no jugaron o jugaron poco, están con el plantel. Lo mencionaba, los equipos grandes comienzan por una base. Creo que hoy fue un gran ejemplo, estamos comprometidos, el campeón está de regreso y estamos listos para el próximo partido

Joel Huiqui y Gustavo Lema se saludan al inicio del partido entre Cruz Azul y Juárez | Imago7

Cuestionado sobre los movimientos en su alineación, Huiqui explicó que el mensaje para sus futbolistas no cambia: dar lo mejor en cada partido, sin importar quién tenga la oportunidad de iniciar o ingresar desde el banquillo.

¿Cuántos puntos busca Cruz Azul en el cierre del torneo?

La Máquina tiene claro que no puede conformarse con la goleada ante los Bravos. Huiqui reconoció que el objetivo es sumar los 15 puntos que todavía están en disputa para cerrar de la mejor manera la fase regular y llegar a la Liguilla en una posición favorable.

Sería maravilloso poder conseguir los 15 puntos. Lo hablaba, eran seis finales para nosotros, restan 15, va a ser importante darle la atención, ver al mejor equipo. El objetivo es mejorar el funcionamiento, pero sobre todo calificar, para poder, si es posible, enfrentar la Liguilla en la mejor posición, ser locales