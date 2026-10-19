Cruz Azul 'aplastó' a Juárez en el Estadio Banorte | Imago7

Por primera vez en el siglo XXI cuatro futbolistas mexicanos anotaron en un mismo partido de Liga MX con la camiseta celeste

La goleada de Cruz Azul por 5-0 ante FC Juárez dejó un dato histórico para La Máquina. Por primera vez en el siglo XXI, cuatro futbolistas mexicanos anotaron en un mismo partido de Liga MX con la camiseta celeste, una marca que no se presentaba desde 1998.

Andrés Montaño, Carlos Rodríguez, Omar Campos y Roger González fueron los encargados de firmar las anotaciones mexicanas en la victoria ante los Bravos.

Los cuatro nacionales se hicieron presentes en el marcador para protagonizar una noche especial para el conjunto cementero.

Andrés Montaño en el Pumas vs Cruz Azul | MEXSPORT

Tuvieron que pasar más de 28 años para que Cruz Azul volviera a registrar una actuación de este tipo en el futbol mexicano. Aunque el equipo ha contado con distintos goleadores nacionales durante las últimas décadas, no había conseguido reunir a cuatro mexicanos anotando en un mismo encuentro de Liga MX desde el siglo pasado.

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE SUCEDIÓ?

La última ocasión se remonta al torneo Verano 1998, cuando La Máquina goleó 5-0 a Celaya en la Jornada 14.

En aquel encuentro, los mexicanos que marcaron fueron Morales, Galindo, Carlos Hermosillo y Joahan Rodríguez.

Desde entonces, ningún partido de Liga MX había reunido a cuatro anotadores mexicanos de Cruz Azul hasta el enfrentamiento contra FC Juárez en el Apertura 2026.

Omar Campos festeja el tercer gol de La Máquina ante Juárez | Imago7

¿QUIÉNES FUERON LOS JUGADORES?

El registro también pone en primer plano la participación de los futbolistas nacionales dentro de la ofensiva cementera. Montaño, Charly Rodríguez Campos y Roger González encontraron la manera de contribuir en el marcador en una jornada en la que Cruz Azul dominó a los Bravos.