Cruz Azul festeja uno de los tantos en la goleada a Juárez en el Estadio Banorte | Imago7

La Máquina se ha metido al Top 5 de la tabla gracias a que tiene jugadores importantes al ataque

Cruz Azul ha encontrado el gol en distintas zonas del campo. Después de 12 jornadas del Apertura 2026, un total de 14 futbolistas celestes han marcado al menos una vez, una cifra que convierte al actual certamen en el torneo corto con más anotadores para el equipo a estas alturas de la competencia.

Además, La Máquina ya igualó su segundo registro más alto de jugadores con gol en un torneo corto, marca que comparte con el Apertura 2008. El único certamen que lo supera es el Apertura 2009, cuando llegó a 16 goleadores, aunque aquella edición contó con 17 jornadas y Liguilla.

Los Cementeros distribuyen muy bien sus goles

La variedad de anotadores también se refleja en la distribución de los goles. Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández encabezan la lista con cuatro tantos cada uno, mientras que Jéremy Márquez y Agustín Palavecino les siguen con tres anotaciones.

En el siguiente escalón aparecen José Paradela, Christian Ebere y Andrés Montaño, quienes suman dos goles cada uno. Los tres han contribuido a que el equipo no dependa de un solo futbolista para encontrar el camino a las redes.

Por su parte, Luka Romero, Willer Ditta, Erik Lira, Jesús Orozco, Carlos Rodríguez, Omar Campos y Roger González completan la lista con una anotación cada uno, para alcanzar los 14 jugadores distintos que han marcado en el Apertura 2026.

Nico Ibáñez, uno de los máximos goleadores de Cruz Azul en el Apertura 2026 | MEXSPORT

¿Cuántos goleadores tiene La Máquina?

Hasta la Jornada 12, Cruz Azul cuenta con una lista de 14 futbolistas que han conseguido al menos un gol en el torneo.

Con el torneo todavía en marcha, La Máquina tiene la oportunidad de ampliar su lista de goleadores y acercarse o incluso superar la marca de 16 futbolistas que estableció en el Apertura 2009.

Los goleadores de Cruz Azul en el Apertura 2026

4 goles: Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández

3 goles: Jéremy Márquez y Agustín Palavecino

2 goles: José Paradela, Christian Ebere y Andrés Montaño

1 gol: Luka Romero, Willer Ditta, Erik Lira, Jesús Orozco, Carlos Rodríguez, Omar Campos y Roger González