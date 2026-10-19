Las Águilas del América dominan el camposanto, Santos esta de regreso y Juárez es sotanero

Concluyó una nueva jornada del futbol mexicano. Tras el pitido final del juego entre los Rayados de Monterrey y Tuzos del Pachuca, la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX llegó a su fin, dejando grandes sorpresas y muchos movimientos en la Tabla General.

America domina, Toluca y Atlas pelean por el segundo lugar

Tal y como ocurrió fechas anteriores, el equipo de Coapa se colocó en la punta del torneo con 24 unidades, ahora con tres puntos de diferencia con el Toluca que esta como segundo lugar, además de tener un partido pendiente por la Leagues Cup.

Por su parte, los Rojinegros del Atlas se acercaron sigilosamente a los Diablos, pues tras su victoria sobre los Xolos de Tijuana están igualados con 21 puntos, solamente uno más que las Chivas Rayadas del Guadalajara, las cuales son el cuarto mejor equipo del semestre.

Atlas celebrando el gol de Mmaee ante Necaxa en Aguascalientes | IMAGO7

Finalmente el resto de los puestos de Liguilla lo completan el Cruz Azul (5), Querétaro con un partido pendiente (6), León (7) y también con un duelo por jugar los Rayados de Monterrey (8).

Cruz Azul 'aplastó' a Juárez en el Estadio Banorte | Imago7

¿Cuáles son los peores equipos del Apertura 2026?

Del otro lado de la tabla las cosas están en números rojos para algunos equipos, pues con solo cinco fechas por jugarse los equipos están en las últimas oportunidades para salir de lo más bajo y soñar con puestos de clasificación o al menos no recibir una sanción por ser el más bajo.

Actualmente el equipo ‘sotanero’ de la tabla es el conjunto de los Bravos de Juárez, los cuales tiene apenas cuatro puntos. Más arriba de ellos están los Rayos del Necaxa, con nueve puntos, tres menso que el lugar 16, el equipo ‘novato’ del torneo, los Potros de Hierro del Atlante.

Denzell García, jugador de Juárez | IMAGO7