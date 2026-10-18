¡Susto en Santos! Aleco Irarragorri tuvo emergencia médica después de la goleada ante Querétaro

El directivo presentó molestias físicas después del encuentro en el Estadio Corona y fue sometido a una cirugía durante la madrugada, la cual se realizó con éxito

Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna, fue sometido a una cirugía de vesícula biliar durante la madrugada de este domingo, luego de presentar molestias físicas tras el partido ante Querétaro, disputado el sábado en el Estadio Corona.

A través de un comunicado, el club informó que la intervención quirúrgica se realizó con éxito y que el directivo evoluciona de manera satisfactoria. Sin embargo, todavía permanece en la sala de recuperación, mientras el equipo médico determina cuándo podrá recibir el alta hospitalaria.

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Aleco Irarragorri evoluciona favorablemente tras la cirugía

Santos Laguna detalló que Irarragorri requirió atención médica después del encuentro frente a los Gallos Blancos. Tras una valoración, los especialistas determinaron que debía ser intervenido quirúrgicamente para tratar el problema en la vesícula biliar.

De acuerdo con el reporte del club, la operación fue exitosa y el presidente presenta una evolución favorable. No obstante, aún no se ha establecido una fecha para su salida del hospital, ya que dependerá de las indicaciones de los médicos.

Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna | MEXSPORT

Santos Laguna informará sobre la recuperación de su presidente

La institución lagunera señaló que continuará compartiendo información sobre el estado de salud de Aleco Irarragorri, así como sobre su evolución en los próximos días.

Por su parte, el presidente de Santos Laguna agradeció las muestras de solidaridad y cariño recibidas tras darse a conocer la noticia. El periodo de reposo que deberá guardar se definirá una vez que el equipo médico determine cuándo podrá abandonar el hospital.