El atacante firmó un triplete en la goleada de 5-0 sobre Querétaro en la Jornada 12 del Apertura 2026

El nombre de Tahiel Jiménez comienza a tomar fuerza en la Comarca Lagunera. El joven delantero de Santos Laguna atraviesa un momento goleador destacado, luego de marcar cinco anotaciones en sus últimos dos partidos, una racha que lo coloca bajo los reflectores y alimenta la ilusión de encontrar en él a uno de los talentos con mayor proyección de la institución verdiblanca.

Podría interesarte Futbol Tahiel Jiménez marca doblete y Santos Laguna remonta al Atlético San Luis

¿Contra quiénes fueron los goles?

El momento de mayor impacto llegó en la jornada 12 del Apertura 2026, cuando el atacante firmó un triplete en la goleada de Santos por 5-0 sobre Querétaro. Jiménez abrió el marcador al minuto 28, consiguió su doblete al 62’ y selló su gran actuación en el tiempo agregado.

La actuación frente a los Gallos Blancos tuvo como antecedente su doblete ante Atlético de San Luis, partido en el que Santos se impuso por 1-2. De esta manera, el delantero consiguió cinco anotaciones en apenas dos encuentros, respondiendo con contundencia a la confianza del cuerpo técnico encabezado por Renato Paiva.

La celebración de Tahiel Jiménez ante Atlético San Luis | IMAGO7

Con apenas 20 años, el futbolista veracruzano comienza a levantar la mano en una institución que históricamente ha apostado por el desarrollo de jóvenes talentos. Su capacidad goleadora lo convierte en un nombre a seguir dentro del futbol mexicano y abre la puerta a nuevas oportunidades para consolidarse en el primer equipo.

De tener pocos minutos a convertirse en protagonista

Antes de sus dos recientes actuaciones, Jiménez había tenido participación limitada en el torneo. Sin embargo, sus cinco goles en dos titularidades consecutivas cambiaron el panorama y lo colocaron entre los delanteros mexicanos que destacan por su productividad en el Apertura 2026.

Santos parece haber encontrado en Tahiel Jiménez una nueva razón para ilusionarse. La temporada todavía tiene camino por recorrer, pero el joven atacante ya dejó claro que tiene gol y que quiere aprovechar cada minuto para escribir su propia historia con los Guerreros.