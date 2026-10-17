Aleco Irarragorri confía en la teoría de Avengers para hacer campeón a Santos tras el estreno de Doomsday

El presidente de los Guerreros se encomienda a la insólita coincidencia del Universo Marvel

El presidente de Santos Laguna, Aleco Irarragorri, se encomendó a la insólita teoría pop que vincula los estrenos de la franquicia de Avengers con los títulos del conjunto de la Comarca Lagunera en la Liga MX.

Durante una charla con el creador de contenido Paulo Chavira, el joven directivo reaccionó al próximo lanzamiento de la película ‘Avengers: Doomsday’ a finales de este 2026 y soltó una frase que ilusionó a la afición verde: “Qué casualidad que Doomsday es el color de la esperanza”, en alusión a la vestimenta verde del icónico villano de Marvel, Doctor Doom.

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¿De qué trata la teoría que hace a Santos campeón con las películas de Avengers?

La coincidencia entre el Universo Cinematográfico de Marvel y el cuadro de Torreón sostiene que cada vez que se estrena una entrega principal de la saga de los Vengadores, Santos termina levantando el trofeo de la Liga MX. Aunque no cuenta con una efectividad del 100 por ciento, la estadística respalda con creces el entusiasmo de la directiva y de los aficionados guerreros.

Jugadores de Santos celebrando anotación y victoria ante Atlético de San Luis | MEXSPORT

2012 (The Avengers): Santos Laguna se proclamó campeón del Torneo Clausura 2012 venciendo a Monterrey.

2015 (Avengers: Era de Ultrón): Los Guerreros conquistaron el título del Clausura 2015 tras derrotar a Querétaro.

2018 (Avengers: Infinity War): El conjunto verdiblanco levantó su sexto campeonato en el Clausura 2018 frente a Toluca.

2019 (Avengers: Endgame): Fue la única excepción en la que el patrón no se cumplió; sin embargo, los fanáticos argumentan que al tratarse de una "segunda parte" directa de la historia, la regla no aplicaba.

Aleco Irarragorri promete el regreso de "La Casa del Dolor Ajeno"

Más allá de las místicas coincidencias del cine, Irarragorri fue contundente respecto al proyecto deportivo de la institución y rechazó etiquetas desmedidas para el club.

No, yo no voy a hacer el Real Madrid de América Latina… ni yo ni nadie. Pero juntos vamos a regresar al Santos que daba miedo, el que tiene el estadio más bonito de México, la Casa del Dolor Ajeno

Avengers: Doomsday llegará a los cines en diciembre de 2026./Especial