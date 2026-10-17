La Jornada 12 del Apertura 2026 tendrá el Santos Laguna vs Querétaro como el partido más llamativo de esta fecha debido al gran presente que vive ambos equipos a esta altura del campeonato mexicano.
Dónde ver Santos Laguna vs. Querétaro: Canales y hora del partido de la Liga MX
Así llega Santos Laguna
Laguneros y Gallos Blancos llegan enrachados y que seguramente tendrá muchas emociones por todo lo que puede llegar a estar en juego. Los locales en busca de su quinta victoria de forma consecutiva.
Santos llega a este encuentro con cuatro victorias consecutivas en Liga MX; triunfos luego vencer a Bravos de Juárez, al Toluca, a Pachuca y recientemente al Atlético San Luis que lo han llevado a pelear por la Liguilla.
Por el momento los de la Comarca Lagunera se encuentran en la posición 14 con doce goles a favor, dieciséis tantos en contra y una diferencia de -4; pero, con un claro ascenso en la tabla de clasificación.
¿Cómo llega Querétaro?
Mientras tanto, el Querétaro se ha vuelto a colocar en el foco de atención del futbol mexicano. Con el equipo ubicado en el tercer lugar de la clasificación.
Algo no muy común en este equipo y que uno de los recuerdos más llamativos nos lleva hasta el Apertura 2019 cuando se convirtió en protagonista de la Liga MX y se mantuvo en la parte alta de la tabla durante gran parte del campeonato.
Querétaro llega a este partido con 5 jornadas sin perder, con cuatro victorias y un empate; siendo Atlas, Tijuana, Chivas y Atlante sus más recientes victimas.
Los Gallos Blancos se encuentran en la tercera posición con 20 unidades, con quince goles a favor, ocho tantos en contra y una diferencia de +7. A todo esto sin dejar de lado que tiene un juego pendiente en 11 fechas.