Santos Laguna vs Querétaro: el partido más llamativo de la Jornada 12 del Apertura 2026

Pocos hubieran pensado que Laguneros y Gallos sería uno de los duelos más esperados

La Jornada 12 del Apertura 2026 tendrá el Santos Laguna vs Querétaro como el partido más llamativo de esta fecha debido al gran presente que vive ambos equipos a esta altura del campeonato mexicano.

Así llega Santos Laguna

Laguneros y Gallos Blancos llegan enrachados y que seguramente tendrá muchas emociones por todo lo que puede llegar a estar en juego. Los locales en busca de su quinta victoria de forma consecutiva.

Jugadores de Santos celebrando anotación y victoria ante Atlético de San Luis | MEXSPORT

Santos llega a este encuentro con cuatro victorias consecutivas en Liga MX; triunfos luego vencer a Bravos de Juárez, al Toluca, a Pachuca y recientemente al Atlético San Luis que lo han llevado a pelear por la Liguilla.

Por el momento los de la Comarca Lagunera se encuentran en la posición 14 con doce goles a favor, dieciséis tantos en contra y una diferencia de -4; pero, con un claro ascenso en la tabla de clasificación.

Querétaro, el equipo ‘sensación’ de la Liga MX | MEXSPORT

¿Cómo llega Querétaro?

Mientras tanto, el Querétaro se ha vuelto a colocar en el foco de atención del futbol mexicano. Con el equipo ubicado en el tercer lugar de la clasificación.

Algo no muy común en este equipo y que uno de los recuerdos más llamativos nos lleva hasta el Apertura 2019 cuando se convirtió en protagonista de la Liga MX y se mantuvo en la parte alta de la tabla durante gran parte del campeonato.

Eugenio Pizzuto de Atlante frente a Mateo Coronel de Querétaro | MexSport

Querétaro llega a este partido con 5 jornadas sin perder, con cuatro victorias y un empate; siendo Atlas, Tijuana, Chivas y Atlante sus más recientes victimas.