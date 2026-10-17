Santos busca su quinta victoria al hilo, mientras que Querétaro amenaza con el 4to lugar de la tabla

Santos recibe esta tarde al Querétaro en el que se ha convertido, inesperadamente, en el partido estelar de la Jornada 12. Y es que, hasta hace unas semanas, nadie habría imaginado que este sería el partido que todos querrían ver en esta fecha: Gallos Blancos pelea por el liderato de la tabla general, mientras que los Laguneros buscan extender una racha de cuatro victorias consecutivas.

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El resurgimiento de Santos Laguna con Irarragorri

Aleco Irarragorri ha logrado revertir el arranque para el olvido de Santos. Sus discursos motivacionales y sus persignaciones a dos manos han causado efecto en los Laguneros, que pasaron de sumar seis derrotas y un empate a conseguir cuatro victorias consecutivas y colocarse a tres puntos de la zona de clasificación.

Querétaro, el equipo ‘sensación’ de la Liga MX | MEXSPORT

Por su parte, Querétaro es uno de los equipos sensación del torneo. Su metodología inspirada en el Moneyball, basada en el análisis de estadísticas, le ha permitido construir un equipo acorde con sus necesidades tácticas. Contra todo pronóstico, los Gallos marchan con paso firme en el tercer puesto, con un partido menos y a solo un punto del liderato general.

Gallos y Guerreros se enfrentarán a las 17:00 horas en el Estadio Corona de Torreón, donde los Laguneros buscarán demostrar que sus victorias no han sido casualidad, mientras que los queretanos intentarán dar un golpe sobre la mesa y confirmar que el análisis de datos también puede ser una fórmula para competir y dar la campanada en este torneo.

Un duelo con aroma a la Final de 2015

Desde 2015, un enfrentamiento entre Guerreros y Gallos no despertaba tantas expectativas. En aquel año, ambos equipos se vieron las caras en la Final del Clausura, en la que Santos se llevó la victoria y conquistó el título.

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