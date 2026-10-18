Los Guerreros repitieron una goleada que ya habían conseguido en dos ocasiones anteriores frente a los Gallos Blancos

El Santos Laguna volvió a demostrar su contundencia ante Querétaro al imponerse 5-0 en la Jornada 12 del Apertura 2026. Con este resultado, los Guerreros repitieron una goleada que ya habían conseguido en dos ocasiones anteriores frente a los Gallos Blancos, en partidos que quedaron marcados por su diferencia de goles.

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¿Cuál fue la primera vez?

La primera de estas goleadas se produjo el 28 de mayo de 2015, cuando Santos venció 5-0 a Querétaro en el partido de ida de la final del Clausura. En aquella noche, Javier Orozco fue la gran figura al marcar cuatro goles, resultado que dejó a los laguneros con una ventaja considerable rumbo al encuentro definitivo.

Aunque Querétaro ganó 3-0 el partido de vuelta, el marcador global de 5-3 favoreció a Santos, que conquistó el campeonato del Clausura 2015. De esta manera, aquella goleada no solamente quedó en la memoria por la actuación de Orozco, sino también por su importancia en la definición del título.

Jugadores de Querétaro, tras la victoria contra Santos en 2014 | MEXSPORT

La segunda ocasión

Tuvieron que pasar casi seis años para que Santos volviera a derrotar por cinco goles de diferencia a los queretanos. El 8 de mayo de 2021, durante la reclasificación del Clausura, los Guerreros repitieron el 5-0 con Eduardo Aguirre como uno de los protagonistas al marcar un doblete.

Santos Laguna se mete a lugares de Liguilla | Imago7

Ahora, en el Apertura 2026, Santos volvió a firmar el mismo marcador. Tahiel Jiménez fue la figura al conseguir un triplete, mientras Eduardo Aguirre también se hizo presente en el marcador y Javier Güemez completó la cuenta desde el punto penal. La goleada llegó, además, en medio de una racha positiva para los laguneros.

Así, Santos Laguna ha derrotado 5-0 a Querétaro en tres ocasiones en la Liga MX: en la final de ida del Clausura 2015, en la reclasificación del Clausura 2021 y en la Jornada 12 del Apertura 2026. Tres resultados idénticos, separados por varios años, que tienen a los Gallos Blancos como la víctima de una de las goleadas más contundentes de los Guerreros.