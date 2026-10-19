América vence a Pachuca y se afianza el liderato: ¿Peligra la racha histórica de las Tuzas?

Las de Coapa acumularon amonestaciones en una recta final tensa

En un duelo vibrante disputado ante 15,597 aficionados en la cancha del Estadio Banorte, América Femenil se impuso 2-1 a las Tuzas del Pachuca para mantenerse con firmeza en la cima de la tabla general dentro de la Jornada 11 del Apertura 2026.

Con este resultado, el conjunto azulcrema afianza su condición de favorito al título, mientras que las dirigidas por Montse Tomé sufren un duro revés que las compromete seriamente en la clasificación, poniendo en alto riesgo su impresionante racha histórica de nueve Liguillas consecutivas.

El conjunto local salió a imponer condiciones desde el silbatazo inicial. Apenas en los primeros minutos de juego, la mediocampista española Irene Guerrero abrió el marcador con una certera definición para poner en ventaja a las Águilas. Antes de llegar al descanso, la potencia de Geyse Ferreira se hizo presente con un potente zurdazo cruzado que incrementó la distancia a 2-0 para la causa americanista.

Sin embargo, la escuadra hidalguense no bajó los brazos y reaccionó antes de irse a los vestidores. En la recta final del primer tiempo, Mackenzie Vance firmó una gran jugada colectiva para descontar por las visitantes, enviando el partido al descanso con un apretado 2-1.

Tensión en el complemento: Tarjetas amarillas, expulsión y la lesión de Karen Luna

Para la segunda parte, la intensidad física y la tensión con el cuerpo arbitral escalaron sobre el terreno de juego. Las reclamos azulcremas hacia las decisiones colegiales derivaron en varias amonestaciones; Irene Guerrero vio la tarjeta amarilla tras protestar efusivamente una mano no sancionada de Orejel.

La fricción continuó en los minutos finales, cuando Geyse Ferreira también fue amonestada tras un conato de bronca con una jugadora de la 'Bella Airosa'. En total, el conjunto americanista acumuló una serie de tarjetas amarillas debido al rudo trámite del encuentro.

América Femenil se mantiene en los primeros lugares del torneo Apertura 2026 | Imago7

El drama se apoderó de los últimos instantes cuando Pachuca se quedó con 10 futbolistas tras la expulsión de Allison Veloz. Poco después, la preocupación se trasladó al banquillo de Coapa debido a un fuerte impacto que obligó a la lateral Karen Luna a salir lesionada en el carrito de asistencias médicas.

Noche complicada para Scarlett Camberos y falta de contundencia en Coapa

Geyse Ferreira celebró con una pirueta su anotación ante las Tuzas | Imago7

Pese a obtener los tres puntos, el ataque azulcrema careció de fineza para liquidar el encuentro con mayor holgura. La capitana Scarlett Camberos no estuvo fina de cara al marco y erró múltiples oportunidades claras de gol que encendieron la exigencia de los aficionados en la tribuna. Tras fallar en varias ocasiones y erraren la entrega de asistencias, la atacante salió de cambio al minuto 75 para ceder su lugar a Natalia Saldívar y entregar el brazalete a Irene Guerrero.