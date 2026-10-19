El estratega de Pumas Femenil cuestionó la escasa presencia universitaria en el Tri

La brillante actuación de Wendy Toledo en la Jornada 11 de la Liga MX Femenil no solo aseguró tres puntos fundamentales para Pumas ante el Atlas, sino que reabrió el debate sobre la falta de futbolistas universitarias en las convocatorias del Tri.

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Tras la atajada monumental de la arquera de 26 años, quien detuvo el cobro desde los once pasos y reaccionó de inmediato al remate, el director técnico auriazul, Roberto Medina, alzó la voz para pedir una oportunidad internacional para su guardameta titular.

Seguramente tendrá la oportunidad”: Roberto Medina respalda a Toledo para el Tri

Wendy Toledo, portera de Pumas | IMAGO7

Cuestionado en conferencia de prensa sobre el desempeño de su portera y el bajo llamado de jugadoras felinas al combinado nacional, Medina fue contundente al valorar la capacidad y jerarquía que Toledo ha mostrado bajo los tres postes.

Yo creo que es una portera que puede tener aspiraciones para competir por un lugar dentro de selecciones, ella hace una buena atajada en ese penal y en general hoy fue muy certera. Seguramente en algún momento tendrá la oportunidad", declaró el estratega de las universitarias.

Pumas Femenil celebra ante Atlas en CU | IMAGO7

Hasta el momento, la única representante de Pumas en la Selección Mexicana es la zaguera Ana Mendoza, quien formó parte de la última lista para la Fecha FIFA, aunque apenas sumó escasos minutos en la serie de partidos amistosos frente a Jamaica.

Ante este panorama y con el nivel mostrado por Toledo en la recta final del torneo, la afición y el cuerpo técnico auriazul consideran que el arco tricolor debería voltear a ver lo que sucede en el Pedregal.