Las Águilas buscan sacudirse el descalabro ante Rayadas recibiendo a unas Tuzas urgidas de sumar puntos

El plato fuerte de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil nos regala un vibrante enfrentamiento este domingo 18 de octubre en la cancha del Estadio Banorte, cuando América reciba a Pachuca a las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México). El compromiso de alto voltaje contará con transmisión en territorio nacional a través de las señales de ViX, TUDN y en el canal de YouTube de la Liga Femenil.

Podría interesarte Futbol Dónde ver Liga Femenil: Canales y horarios de los partidos de la Jornada 11 Apertura 2026

Así llegan América y Pachuca al duelo de la Jornada 11

Las Águilas afrontan el compromiso con plantel completo tras la incorporación de sus futbolistas que tuvieron actividad con la Selección Mexicana y la Selección de Brasil durante la reciente Fecha FIFA.

Irene Guerrero tras anotar con América en Liga Femenil| IMAGO7

El conjunto azulcrema busca regresar a la senda del triunfo y sacudirse el desatendido tropiezo ante las Rayadas de Monterrey, con el objetivo firme de afianzarse en lo más alto de la tabla general.

Por su parte, las Tuzas arriban con la firme encomienda de reencontrar su mejor versión futbolística y defender una histórica regularidad.

Pachuca, en riesgo de romper una racha de 9 torneos consecutivos en Liguilla l IMAGO7

El conjunto hidalguense asiste de forma ininterrumpida a la "Fiesta Grande" desde el torneo Clausura 2022 hasta el más reciente Clausura 2026. En toda la historia de la liga, la escuadra hidalguense únicamente quedó fuera de la Fase Final en dos ocasiones (Clausura 2018 y Grita México Apertura 2021, sin contabilizar el suspendido Clausura 2020), por lo que sumar en territorio americanista resulta vital para sus aspiraciones.

¿Dónde ver y a qué hora juega América vs Pachuca?