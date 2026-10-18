Pumas vence a Atlas con drama en el banquillo y se afianza en el cuarto lugar de la Liga Femenil

La expulsión del DT rojinegro marcó una intensa victoria universitaria en la recta final del torneo

En un duelo cargado de dramatismo, emociones en las áreas y polémica arbitral, Pumas se impuso 1-0 ante Atlas para afianzarse con firmeza en el cuarto lugar de la tabla general con 16 puntos, a falta de solo dos jornadas para el arranque de la Liguilla.

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Por su parte, la escuadra tapatía se estancó con 12 unidades y pone en riesgo su posición en la clasificación a la espera de los resultados con los que concluya la fecha.

Wendy Toledo se viste de heroína

Desde los primeros minutos, el conjunto universitario buscó tomar la iniciativa en el terreno de juego. Tras múltiples avisos sobre el arco tapatío, Stephanie Ribeiro hizo valer su contundencia para abrir el marcador, superando la muralla defensiva del Atlas.

Pumas y Atlas Femenil en el Apertura 2026 | IMAGO7

Las visitantes reaccionaron de inmediato buscando el empate, pero Ribeiro volvió a hacer daño al espacio en un contragolpe que estuvo a punto de convertirse en el segundo tanto auriazul.

El momento cúspide de la primera mitad llegó en la recta final previa al descanso, cuando se señaló una pena máxima a favor de la Academia. Sin embargo, la guardameta felina Wendy Toledo protagonizó la jugada del partido al atajar de forma espectacular el cobro desde los once pasos y reaccionar de inmediato para tapar el remate a quemarropa, manteniendo intacta la ventaja universitaria.

Pumas y Atlas en el Estadio Olímpico Univeristario | IMAGO7

Polémica, expulsiones y dominio auriazul en el complemento

Para la parte complementaria, Ribeiro volvió a mandar el balón al fondo de las redes, pero el grito de gol fue ahogado por la silbante al señalar un fuera de juego. La tensión escaló en el banquillo rojinegro cuando la futbolista visitante Fátima Cortés vio la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsada; la protesta desmedida ante la sanción provocó que el director técnico del Atlas, Juan Pablo ‘Pato’ Alfaro, recibiera también la segunda amonestación y fuera enviado a los vestidores.

Aprovechando la superioridad numérica, la dupla conformada por Priscila Chinchilla y Stephanie Ribeiro desató un vendaval con disparos consecutivos al arco rival. Pese a que una desatención en la definición perdonó la segunda anotación, Pumas manejó los tiempos hasta el pitazo final para sellar una victoria vital en sus aspiraciones de liguilla.