El delantero paraguayo ha cumplido las expectativas en su paso por Universidad Nacional

Desde su llegada a Pumas, Robert Morales respondió positivamente, más allá de sus anotaciones, el paraguayo destaca por su compromiso con el equipo, con un alto desgaste y también por su capacidad para generar ocasiones de gol. Por ello, se ha convertido en uno de los favoritos de la afición y el deseo de que permanezca en el equipo es grande.

¿Hasta cuándo tiene Pumas para hacer válida la opción de compra de Robert Morales?

Cabe recordar que Robert Morales está como préstamo con opción a compra en Pumas, con la oportunidad de activarla hasta diciembre. Esto representa una fuerte ventaja para el club, pues tendrá prioridad para la venta desde Toluca.

Robert Morales, jugador de Pumas | IMAGO7

Debido a esa opción de compra, Pumas tendrá prioridad de adquirir su carta y hacer que permanezca en el equipo, en el que ha sido clave junto con Juninho en el ataque, primero con Efraín Juárez y ahora con Esteban Solari.

Números de Morales en Pumas

En 37 partidos con Pumas, Morales registra 13 goles, tres menos que Juninho, es decir, las dos contrataciones han rendido frutos para Universidad Nacional, además de que ambos tienen la capacidad de asistir y encontrar más ocasiones de peligro.

Robert Morales anota el tercero ante Cruz Azul l Mexsport

Robert Morales pinta como uno de los delanteros con mucho futuro en Universidad Nacional, ya que en dos torneos convenció en el proyecto y su lugar en el equipo es inamovible.