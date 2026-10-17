Pumas derrota al Atlante con doblete de Juninho y apaga homenaje del Hobbit

Juninho, jugador de Pumas, en festejo de gol ante Atlante | IMAGO7

Los universitarios se impusieron 2-1 en el Estadio Banorte, con dos anotaciones del brasileño

Pumas se llevó los tres puntos del Estadio Banorte al vencer 2-1 al Atlante en la Jornada 12 del Apertura 2026, ya que con un doblete de Juninho, el conjunto universitario remontó ante unos Potros que tuvieron oportunidades para quedarse con un mejor resultado, pero se encontraron con las intervenciones de Keylor Navas.

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El encuentro estuvo marcado por la lluvia, la expulsión de Miguel Herrera y el homenaje que Atlante rindió a Christian 'Hobbit' Bermúdez durante el medio tiempo.

Miguel 'Piojo' Herrera, entrenador del Atlante, en partido ante Pumas | MEXSPORT

Juninho golpeó primero y Calzadilla respondió

Atlante comenzó con mayor iniciativa ofensiva y puso a prueba a la defensa universitaria; sin embargo, Navas respondió con atajadas importantes ante los intentos de Luis Puente y Jhojan Julio, mientras Uriel Antuna desperdició una oportunidad clara frente a Óscar Jiménez.

Cuando parecía que el marcador se mantendría sin goles, Pumas encontró la ventaja al minuto 42. Robert Morales asistió de cabeza a Juninho, quien quedó frente al arco y definió para marcar el 1-0 y llegar a siete anotaciones en el torneo.

La respuesta azulgrana llegó antes del descanso. Al 45’, Luis Calzadilla aprovechó una oportunidad dentro del área y cruzó su disparo para vencer a Navas, firmar el 1-1 y alcanzar su tercer gol del campeonato.

Juninho, jugador de Pumas, en festejo de gol ante Atlante, en el Apertura 2026 | IMAGO7

El Piojo fue expulsado y el Hobbit recibió un homenaje

Al minuto 33, Miguel Herrera fue expulsado por el árbitro Luis Enrique Santander después de realizarle un corte de manga. El auxiliar Álvaro Galindo quedó al frente del equipo local.

Durante el descanso, Atlante reconoció la trayectoria de Christian Bermúdez, quien estuvo acompañado por el director deportivo Jorge Santillana. El homenaje incluyó un espectáculo de luces y formó parte de una jornada especial para el histórico mediocampista, considerado el jugador más ganador en títulos con los Potros.

Luis Calzadilla, jugador del Atlante, en el duelo ante Pumas | MEXSPORT

Juninho sentenció el encuentro

En la segunda mitad, Atlante buscó adelantarse, pero volvió a encontrarse con Navas, quien detuvo disparos de Eugenio Pizzuto y Luis Calzadilla.

Al minuto 72, Juninho apareció nuevamente. El brasileño colocó el balón junto al poste izquierdo para vencer a Óscar Jiménez y firmar el 2-1 definitivo.