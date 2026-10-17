Juninho, jugador de Pumas, en festejo de gol ante Atlante, en el Apertura 2026 | IMAGO7

El delantero brasileño adelantó a Pumas en el Estadio Azteca

Vuelve a responder. Juninho se ha convertido en un referente para el ataque de Pumas, y en el encuentro ante Atlante, el brasileño hizo mover las redes en dos ocasiones en el Estadio Banorte

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Con el gol en el Estadio Azteca, Juninho alcanza las ocho anotaciones, para superar su registro del torneo pasado, sin contar la Fase Final. El brasileño reafirma su influencia en la zona de ataque, pese al cambio de entrenador.

¿Cómo fue el gol de Juninho ante Atlante?

Desde la banda izquierda, Pablo Bennevendo lanzó el centro para Robert Morales, quien acomodó el balón con la cabeza para que Juninho entrara y empujara para poner el primero en el marcador.

Juninho celebrando ante el Atlante en el Estadio Banorte | IMAGO7

El Estadio Azteca parece gustarle a Juninho, pues en su visita pasada, en los Cuartos de Final del Clausura 2026 ante América también marcó, por lo que ya tiene una racha positiva en el Coloso de Santa Úrsula.

Juninho en el juego ante el Atlante | IMAGO7

El doblete de Juninho

El festejo de gol no duró mucho en Pumas, pues pocos minutos después, los Potros empataron el encuentro con la anotación de Luis Calzadilla, para poner a los felinos a remar nuevamente contra corriente.