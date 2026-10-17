Vuelve a responder. Juninho se ha convertido en un referente para el ataque de Pumas, y en el encuentro ante Atlante, el brasileño hizo mover las redes en dos ocasiones en el Estadio Banorte
La impresionante acción por la que Miguel Herrera fue expulsado en el duelo ante Pumas
Con el gol en el Estadio Azteca, Juninho alcanza las ocho anotaciones, para superar su registro del torneo pasado, sin contar la Fase Final. El brasileño reafirma su influencia en la zona de ataque, pese al cambio de entrenador.
¿Cómo fue el gol de Juninho ante Atlante?
Desde la banda izquierda, Pablo Bennevendo lanzó el centro para Robert Morales, quien acomodó el balón con la cabeza para que Juninho entrara y empujara para poner el primero en el marcador.
El Estadio Azteca parece gustarle a Juninho, pues en su visita pasada, en los Cuartos de Final del Clausura 2026 ante América también marcó, por lo que ya tiene una racha positiva en el Coloso de Santa Úrsula.
El doblete de Juninho
El festejo de gol no duró mucho en Pumas, pues pocos minutos después, los Potros empataron el encuentro con la anotación de Luis Calzadilla, para poner a los felinos a remar nuevamente contra corriente.
Universidad Nacional reaccionó para la segunda parte y nuevamente el brasileño aparecería para que anotara su octavo gol del torneo.